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【科技抗疫】如心酒店推送餐機械人　由AI智能幫隔離人士送外賣到房

政治 11:23 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

人工智能GENIE送餐機械人。（ 陳靜儀攝）

黃竹坑的如心南灣海景酒店，由一月起已開始接收隔離人士入住。而為減低病毒傳播風險，酒店三月份正式啟用人工智能Genie，作為「送餐機械人」，全自動為入住的檢疫人士每日送三餐到房。 

本港新冠肺炎確診人數不斷增加，數以萬計人士正在家居或酒店進行14天強制檢疫。如心南灣海景酒店為減低員工工作量，以及降低病毒傳播風險，在３月份請來了三位「新同事」，引進由本地科企 Rice Robotics研發的全自動送餐機械人，專門為客人提供客房送餐服務，只要酒店員工放好食物在機械人機身內格並輸入地點，它即可自動前往至指定目的地。

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機械人如何操作？酒店員工只要將食物和飲料，放在機械人內部儲存格內，即可使用輕觸式屏幕鎖定，機械人立即在自動導航至指定地點，客人要取餐的話則必須輸入密碼才能開啟。這樣除可以確保外賣沒有送錯房間，亦讓機械人的可靠及安全度大大提升。

黃竹坑的如心南灣海景酒店，一月起開始接收隔離人士入住。為減低病毒傳播風險，酒店安排以人工智能GENIE送餐機械人，為入住的檢疫人士送餐到房間。 （陳靜儀攝）

事實上，這個送餐機械人容量亦不小，可以儲存兩份食物或八杯飲料，其輕觸式屏幕用戶界面亦十分方便，也有導航管理，讓操作者輕鬆審視不同機械人的狀況，最重要的，是可以24小時服務，即是每日三餐，甚至宵夜，都可由機械人送到房門。

黃竹坑的如心南灣海景酒店有30層、432間房，現約有60間房屬自我隔離戶，都在較低樓層，而酒店亦會每周派員執房兩次。

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責任編輯：李淇
 

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