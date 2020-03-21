【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床

▲ 有從外國回港的留學生違反隔離領，鼓勵剪斷手帶，更有人到宜家傢私瞓床。

新冠肺炎在全球肆虐，疫情掀起留學生逃亡潮，留學生紛紛撲機票回港。政府早前宣佈，從3月19日凌晨零時起，所有入境人士須接受強制家居檢疫14天以及帶上監察手帶。繼早前有網民拍攝照片，指在公共交通工具上看到攜帶監察手帶的人士後，網民再次發現有不少留學生回港後違反隔離令，不但剪斷手帶、外出用餐，更到宜家傢俬瞓床，企圖在社區「播毒」。

不顧家居檢疫 如常外出

有網民繼續發現，有不少留學生回港後帶著監察手帶出外，而且更外出用餐。有不少留學生在個人IG發限時動態，有從英國回港的留學生帶著監察手帶豎起拇指表示「興奮」，他一度在隔離期間外出食車仔麵。另外，有留學生表示花掉一天時間，弄出帶在手上的監察手帶。更有人鼓勵入境人士剪斷手帶，將已下載「居安抗疫」應用程式的電話放在家中，企圖避過檢疫及隔離期。

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更甚的是，有從美國回港的留學生到宜家傢私瞓床，期間雙手舉起V字手勢，更到人多熱鬧的超級市場購買食材，她表示，「隔離其實並不太差」似乎完全忘記隔離檢疫。

網民批評：自私失德

照片被廣泛流傳後，引來眾多網民批評他們的行徑自私失德，直斥監察手帶不能發揮作用，「連累店鋪內的客人」、「不知所謂的學生」、「隔離根本就是一場笑話。不少網民同時呼籲市民外出也要小心，不可輕視身邊任何人，做好個人衛生。

何謂「強制家居檢疫」？

只有沒有出現病徵的人士才會被安排於家居接受強制檢疫。政府除了會向被檢疫人士提供相關的健康資訊外，亦會向大廈管理公司提供加強清洗和消毒的指引。

衞生署如何監察居檢疫人士？

為確保他們留在家中接受檢疫，政府會利用電子手環監察被檢疫人士所在位置。當中並不涉及任何個人資料。

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違例或拒絕接受家居檢疫有何罰則？

根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。

衞生署如何收集接受家居檢疫人士的健康資訊？

在檢疫期間，衞生防護中心人員會上門向受檢疫人士提供健康資訊，提醒他們要注意維持良好個人和環境衞生，包括如廁後蓋上廁板然後沖廁及定期把清水注入排水口（U型隔氣口）等，並要每天兩次量度體溫，記錄身體狀況。

如果有發燒或徵狀應如何通報？

衞生防護中心會提供特定的24小時專線予受檢疫人士，當他們有發燒或其他症狀應即時聯絡專線報告身體狀況，經評估後會立即安排送院處理。在檢疫期間，多個政府部門會為被檢疫人士定時提供所需的支援。

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責任編輯：王俊賢