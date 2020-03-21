【新冠肺炎】直擊意大利一線醫院急症室末日景況　急症室主管：從未見過這景象【有片】

▲ 意大利一線醫院近爆煲。

新冠肺炎疫情未受控，意大利目前更成為疫情最嚴峻的國家，死亡人數已超過中國，達4032宗。有英國電視台便深入意大利一線醫院拍攝目前的情況，影片中可見醫院病床已爆滿，醫護人員十分忙碌，整個醫療系統在崩潰邊緣，有醫生受訪時更指自己從未見過這樣的情況。

▲ 醫院急症室。(影片截圖)

據《Skynews》報道，記者深入意大利貝加莫（Bergamo）受災最嚴重的醫院The Papa Giovanni XXII hospital，該醫院是歐洲最先進的醫院之一，但面對疫情，似乎亦束手無策，猶如「末日」。

新冠病毒讓意大利北部的每一間醫院都不堪重負，影片看似ICU（深切治療部）的地方，其實只是急症室，ICU早已爆滿。急症室每位病人的情況都十分嚴重，醫護人員一直努力，阻止患者情況進一步惡化及死亡。

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▲ (影片截圖)

從影片可見，醫院每一寸地方都放滿了病床。

記者透露這是貝加莫（Bergamo）當地主動邀請拍攝，目的是希望所有人能看到這種災難級的情況。急症室主管Dr Roberto Cosentini接受訪問時表示，「這不是流感，這是肺炎，是非常嚴重的肺炎」，自己從未見過這種景象，並希望其他國家看到他們的情況後，嚴正處理：

這會為醫療系統帶來巨大的壓力。我們每日都會見到50至60名患者來到急症室，大部份的情況都非常嚴重，他們需要非常大量的氧氣。

他提到，英國應仿效中國及意大利直接封國，因為這是唯一減慢病毒傳播的方法：「不是要打敗它，是要減慢它。」

▲ 患者需吸大量氧氣。(影片截圖)

有麻醉科醫生指，平時已習慣在高壓環境工作，但面對這次疫情，才意識到自己能做的有限，一生中從未感到這麼大壓力。

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假如情況持續，甚至感染人數繼續上升，醫院所有資源、測試、物資將會全數耗盡，而且不是一間醫院，而是同時多間醫院。

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責任編輯：楊宛茜