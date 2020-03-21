【抗疫基金】50宗物管支援申請已批核　保安及清潔工1千元津貼陸續發放

▲ 截至今日為止物監局共收到761份「物業管理業界抗疫支援計劃」申請，當中有50宗申請已獲批核。（資料圖片）

政府推出300億元「防疫抗疫基金」支援各個行業，當中為支援全港逾20萬前線物管人員的「物業管理業界抗疫支援計劃」已於上月24日起接受申請，並在本月13日起接受網上申請。政府表示，截至今日為止「物業管理業監管局」共收到761份申請，當中有50宗申請已獲批核，涉及資助金額申請涉123萬元，惠及82幢樓宇。

政府又提醒，「物管支援計劃」截止申請日期為4月15日，合資格的物管公司和業主組織應盡快向物監局遞交申請。而一般情況下，當局會在收到申請表格及文件後約三周內，即通知申請結果和發放資助。

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想知目前已獲批資助的物業名單，可參考物監局網頁（www.pmsahk.org.hk/tc/aspm/subsidy_list.html）。



政府表明，「物管支援計劃」是為全港的商住兩用樓宇提供「抗疫清潔補貼」，資助他們向前線員工，即清潔和保安員工發放每人每月1,000元抗疫辛勞津貼，為期4個月；而向合資格的物管公司或業主組織，就可獲發放每幢合資格樓宇一筆過2,000元抗疫清潔補貼。

計劃旨在為私人住宅和綜合用途樓宇的前線物業管理員工，即清潔和保安員工，提供財政支援，協助他們加强個人防護和環境衞生。計劃也可降低加強清潔工作的額外成本，從而減輕居民負擔。

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責任編輯：李淇