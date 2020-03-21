山頂發生致命交通意外　單車迎頭撞貨車釀一死

▲ 山頂道77號發生致命交通意外，一人死亡。（資料圖片）

山頂山頂道今日（21日）發生致命交通意外，一名54歲騎單車的外籍男子落山期間，與一輛輕型貨車迎頭相撞，外籍男子當場不治。

事發在今早約8時52分，一名54歲外籍男子與朋友一同騎單車落山，駛至山頂道77號時，事主突然失控越線，與一輛正在上山的輕型貨車迎頭相撞，男子頭部重創，當場不治。受意外影響，山頂道近山頂道77號現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。

責任編輯：陳梓蔚