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山頂發生致命交通意外　單車迎頭撞貨車釀一死

社會 11:55 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

山頂道77號發生致命交通意外，一人死亡。（資料圖片）

山頂山頂道今日（21日）發生致命交通意外，一名54歲騎單車的外籍男子落山期間，與一輛輕型貨車迎頭相撞，外籍男子當場不治。

事發在今早約8時52分，一名54歲外籍男子與朋友一同騎單車落山，駛至山頂道77號時，事主突然失控越線，與一輛正在上山的輕型貨車迎頭相撞，男子頭部重創，當場不治。受意外影響，山頂道近山頂道77號現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。

責任編輯：陳梓蔚

 

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