山頂發生致命交通意外 單車迎頭撞貨車釀一死 社會 11:55 2020/03/21 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 山頂道77號發生致命交通意外，一人死亡。（資料圖片） 山頂山頂道今日（21日）發生致命交通意外，一名54歲騎單車的外籍男子落山期間，與一輛輕型貨車迎頭相撞，外籍男子當場不治。 事發在今早約8時52分，一名54歲外籍男子與朋友一同騎單車落山，駛至山頂道77號時，事主突然失控越線，與一輛正在上山的輕型貨車迎頭相撞，男子頭部重創，當場不治。受意外影響，山頂道近山頂道77號現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 長青隧道1死2傷致命交通意外 司機揭無牌駕駛導致他人死亡 13:36 2019/11/26 長青隧道1死2傷致命交通意外 司機揭無牌駕駛導致他人死亡 【恐怖交通意外】校巴行駛中太平門突然打開 小學生跌出車外險遭尾隨私家車撞倒 10:09 2019/12/12 【恐怖交通意外】校巴行駛中太平門突然打開 小學生跌出車外險遭尾隨私家車撞倒 東區走廊3車相撞交通意外 12人受傷 12:10 2020/01/01 東區走廊3車相撞交通意外 12人受傷 單車 山頂 交通