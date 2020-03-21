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【單親媽媽】何婉盈教女兒理財不可做月光族　憶亡父遺憾未能報答親恩【有片】

娛樂 13:45 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

何婉盈於節目中憶起亡父，遺憾未能報親恩。

今年48歲的何婉盈當年未婚懷孕誕下女兒，女兒現已13歲。何婉盈今天（3月21日）接受倪詩蓓主持的新城電台節目《詩情廿四味》訪問，大談湊女經，何婉盈表示已開始向女兒灌輸理財之道。

另外，何婉盈透露與前男友，亦即女兒生生，關係良好，她亦不會阻止女兒與父親見面：「不想女兒成為父母間的磨心，想她如一個Happy girl般成長。」節目中何婉盈憶起亡父而落淚，為未能報親恩而感遺憾。

何婉盈接受倪詩蓓的節目訪問。

何婉盈參選香姐入行

何婉盈於91年由美國返港參加香港小姐競選，最後進入前5名，及後更加入TVB做主持、司儀、拍劇甚至成為歌手。

節目主持倪詩蓓問當年選美有否黑幕？何婉盈回答：「決賽早上看到某周刊率先刊登了冠亞季軍的照片，（跟賽果一樣？）。是呀，只是覺得周刊報導有點奇怪，但選美過程裡沒有聽過甚麼，亦沒聽到誰人獲特別照顧。」

【單親媽媽】何婉盈任性當未婚媽媽　感人生犯兩大錯事：希望女兒以我為鑑

96年何婉盈重返校園。(取自facebook圖片)

何婉盈退出娛樂圈轉行

在1996年，何婉盈選擇退出娛樂圈重返校園，畢業後加入馬會擔任公關工作，她透露人工當年低至1萬元：「好似返回原地一樣，因為他們當我沒有工作經驗，沒辦法，要咬緊牙關去做。」

何婉盈當年在36歲時未婚懷孕，可是兩年後跟男友分手，獨力照顧女兒的她覺得身教很重要：「女兒已13歲，我開始教她理財，每個星期給她20元，一個月就有80元，她可以用剩餘錢買文具。」

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何婉盈跟女兒如餅印一樣。(被訪者提供)

感激爸爸愛護

何婉盈有感當年父親對自己太溺愛，令她於教養女兒方面有所啟發：「爸爸好疼錫我，租屋給我住，水電煤費用也幫我交，好多謝他錫我，但某程度上害了我。所以將來女兒畢業後，基本需要我會幫她，但我希望她自食其力。」

何婉盈跟前男友關係良好，亦會安排女兒跟父親見面，她說：「當年我成為父母間的磨心，所以我不希望女兒這樣，要她如一個Happy girl般成長，令她明白爸爸永遠都是爸爸，要懂得去尊重他，所以我沒有俗語那些『打毒針』。」

憶述亡夫時，何婉盈一度落淚。

約15年前，何婉盈父親不敵癌魔過身，節目中何婉盈憶起亡父時一求哽咽，她說：「他離世時我的經濟環境不好，但當我現在收入變好了，已經無機會去報答他。由細至大爸爸都是一個yes man，亦好疼錫我，現在望到紅酒時就會想起他，如果他仍然在世的話，我可以有能力送給他。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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