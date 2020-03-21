【法證先鋒IV】袁潔儀歷三度流產之痛　潔儀姐姐分一半收入助寶珮如度經濟難關

▲ 袁潔儀在《法證先鋒IV》演出譚俊彥的家姐。

TVB大熱劇《法證先鋒IV》下星期踏入結局篇，昨晚（3月20日）播出的《法證先鋒IV》講及郭Sir（譚俊彥飾）家姐（袁潔儀飾）的糖水店面臨結業，二人聊天時想起當年姐夫因陪郭Sir在颱風時外出，而不幸死亡，郭Sir家姐聲淚俱下控訴仍未忘懷老公的離世，並責備郭Sir當時的無知。

早在《法證先鋒IV》播出初期，已交代郭Sir不時會到家姐的糖水店幫手洗碗，甚至可為家姐做所有事。因為在郭Sir中學時，一次颱風的情況下，他要求姐夫陪他外出追風，而非常疼愛他的姐夫亦當然答應。

▲ 袁潔儀憶起亡夫時聲淚俱下。（《法證先鋒IV》截圖）

豈料，郭Sir遇上大浪，姐夫為救他而被捲走死亡。當時，郭Sir的家姐正懷有身孕，一家生活頓失依靠。而糖水店是她兩公婆的最後回憶，故一直落力堅守。郭Sir覺得這是無法彌補的錯失，決定以一生償還，願意為家姐做任何事。

可是，糖水店因被業主加租2倍，郭Sir家姐有感捱不下去，因覺得未能守住回憶而向郭Sir發脾氣，袁潔儀聲淚俱下地憶起亡夫的演繹，觸動觀眾心

▲ 袁潔儀曾經3次流產之痛。（經濟日報圖庫）

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袁潔儀參加亞姐入行

袁潔儀在《法證先鋒IV》經歷慘痛，獨力撫養女兒及弟弟成人，現實中的她更有著戲如人生的深刻經歷。

袁潔儀是1989年的亞洲小姐，雖未有奪獎，但晉身5強的她也有成功入行，首次在劇集《藍月亮》的演出，亦已取得觀眾的熱烈迴響。

▲ 袁潔儀是1989年的亞洲小姐。

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袁潔儀助寶珮如振作

但她的人生在此後卻接二連三遇上不幸。1999年，她的好友寶珮如遇嚴重車禍，致下顎面骨盡碎、盤骨移位，之後更要面對長達7年的手術，經濟瀕臨崩潰。

袁潔儀心痛好友，於是在精神及經濟上都大力支持，將每次登台賺到的錢都給一半寶珮如。不過當時，袁潔儀都面對着不獲亞視續約的問題，更與男朋友分，

內心極度徬徨。

但當她看到寶珮如的情況，本來盤骨有事，連行路也不能，結果靠意志站起來，令袁潔儀覺得再沒甚麼事是辛苦的。

袁潔儀痛失摯友三歷流產

2009年，袁潔儀因意外懷孕而決定與內地任武警的男友結婚，可在入紙申請結婚後卻流產。

婚後再有孕，可惜第二度流產。到第三次懷孕，卻因胎兒未能過關唐氏綜合症篩查，她有感自己年齡已長，如要照顧一個唐氏綜合症兒子，對自己及兒子也不是好事，無奈忍痛選擇人工流產。

▲ 袁潔儀曾經歷好友因情緒病自殺離世。（《法證先鋒IV》截圖）

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三度流產，打撃甚大，但在2014年時，袁潔儀再接獲通知好友鍾慧寧（暱稱肥豹），因情緒病自殺死了。她曾接受TOPick訪問形容接獲消息時心情：「當時個心是痛到不懂得哭。」她以為好友的情緒病早已痊癒，卻原來是十多年來從未根治。

人生遇上連番打擊，袁潔儀心痛但卻未有放棄人生，天生開朗豁達仍積極樂觀地活着。

她更把經歷融入工作，對角色理解更有感覺，2017年的《不懂撒嬌的女人》及2018年的《宮心計2深宮計》等演出獲得不少好評。

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