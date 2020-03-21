  • 21°C
香港時間 : 2020321日 (六) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【法證先鋒IV】袁潔儀歷三度流產之痛　潔儀姐姐分一半收入助寶珮如度經濟難關

娛樂 13:04 2020/03/21

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

袁潔儀在《法證先鋒IV》演出譚俊彥的家姐。

TVB大熱劇《法證先鋒IV》下星期踏入結局篇，昨晚（3月20日）播出的《法證先鋒IV》講及郭Sir（譚俊彥飾）家姐（袁潔儀飾）的糖水店面臨結業，二人聊天時想起當年姐夫因陪郭Sir在颱風時外出，而不幸死亡，郭Sir家姐聲淚俱下控訴仍未忘懷老公的離世，並責備郭Sir當時的無知。

早在《法證先鋒IV》播出初期，已交代郭Sir不時會到家姐的糖水店幫手洗碗，甚至可為家姐做所有事。因為在郭Sir中學時，一次颱風的情況下，他要求姐夫陪他外出追風，而非常疼愛他的姐夫亦當然答應。

袁潔儀憶起亡夫時聲淚俱下。（《法證先鋒IV》截圖）

豈料，郭Sir遇上大浪，姐夫為救他而被捲走死亡。當時，郭Sir的家姐正懷有身孕，一家生活頓失依靠。而糖水店是她兩公婆的最後回憶，故一直落力堅守。郭Sir覺得這是無法彌補的錯失，決定以一生償還，願意為家姐做任何事。

可是，糖水店因被業主加租2倍，郭Sir家姐有感捱不下去，因覺得未能守住回憶而向郭Sir發脾氣，袁潔儀聲淚俱下地憶起亡夫的演繹，觸動觀眾心

袁潔儀曾經3次流產之痛。（經濟日報圖庫）

【法證先鋒IV】楊玉梅擁飲食王國成隱形富婆　美魔女維持體重不超過100磅有秘訣

袁潔儀參加亞姐入行

袁潔儀在《法證先鋒IV》經歷慘痛，獨力撫養女兒及弟弟成人，現實中的她更有著戲如人生的深刻經歷。

袁潔儀是1989年的亞洲小姐，雖未有奪獎，但晉身5強的她也有成功入行，首次在劇集《藍月亮》的演出，亦已取得觀眾的熱烈迴響。

袁潔儀是1989年的亞洲小姐。

【法證先鋒IV】秋姐患病不捨二小姐場面感人　謝雪心混合兩種方言成獨特鄉下話

袁潔儀助寶珮如振作

但她的人生在此後卻接二連三遇上不幸。1999年，她的好友寶珮如遇嚴重車禍，致下顎面骨盡碎、盤骨移位，之後更要面對長達7年的手術，經濟瀕臨崩潰。

袁潔儀心痛好友，於是在精神及經濟上都大力支持，將每次登台賺到的錢都給一半寶珮如。不過當時，袁潔儀都面對着不獲亞視續約的問題，更與男朋友分，
內心極度徬徨。

但當她看到寶珮如的情況，本來盤骨有事，連行路也不能，結果靠意志站起來，令袁潔儀覺得再沒甚麼事是辛苦的。

袁潔儀痛失摯友三歷流產

2009年，袁潔儀因意外懷孕而決定與內地任武警的男友結婚，可在入紙申請結婚後卻流產。

婚後再有孕，可惜第二度流產。到第三次懷孕，卻因胎兒未能過關唐氏綜合症篩查，她有感自己年齡已長，如要照顧一個唐氏綜合症兒子，對自己及兒子也不是好事，無奈忍痛選擇人工流產。

袁潔儀曾經歷好友因情緒病自殺離世。（《法證先鋒IV》截圖）

【法證先鋒IV】法證人員戴黑超不只為有型　金牌監製梅小青拆解《法證IV》有趣謎團

三度流產，打撃甚大，但在2014年時，袁潔儀再接獲通知好友鍾慧寧（暱稱肥豹），因情緒病自殺死了。她曾接受TOPick訪問形容接獲消息時心情：「當時個心是痛到不懂得哭。」她以為好友的情緒病早已痊癒，卻原來是十多年來從未根治。

人生遇上連番打擊，袁潔儀心痛但卻未有放棄人生，天生開朗豁達仍積極樂觀地活着。

她更把經歷融入工作，對角色理解更有感覺，2017年的《不懂撒嬌的女人》及2018年的《宮心計2深宮計》等演出獲得不少好評。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【慈善男神】盧宛茵缺口罩古仔親送到家門　憶《餐餐有宋家》往事大讚古天樂重情
18:21 2020/03/19
【慈善男神】盧宛茵缺口罩古仔親送到家門　憶《餐餐有宋家》往事大讚古天樂重情
【On Call 36小時】白茵與丈夫曾共歷生死　靠3招相處之道夫婦恩愛52年
19:13 2020/03/20
【On Call 36小時】白茵與丈夫曾共歷生死　靠3招相處之道夫婦恩愛52年
【開心速遞】女兒停課在家常起衝突　湯盈盈一招令愛女關係重變和諧
15:00 2020/03/20
【開心速遞】女兒停課在家常起衝突　湯盈盈一招令愛女關係重變和諧
袁潔儀 娛樂人物職業 法證先鋒 演員 譚俊彥 鍾慧寧 寶珮如 亞視 電視劇 TVB

最高瀏覽

【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
12:39 2020/03/20
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
【口罩供應】PFE+BFE口罩超過99%　港品牌口罩「愛的家」料4月初推出市面
16:45 2020/03/20
【口罩供應】PFE+BFE口罩超過99%　港品牌口罩「愛的家」料4月初推出市面
【播毒怪漢】港鐵中年「播毒男」下體壓扶手流出嘔心液體　網民再揭怪漢月台出沒自瀆
16:30 2020/03/20
【播毒怪漢】港鐵中年「播毒男」下體壓扶手流出嘔心液體　網民再揭怪漢月台出沒自瀆