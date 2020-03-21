【虐殺白鴿】冷血男出沒深水埗　徒手折磨虐殺白鴿伏屍街頭

▲ 有網民直擊一位冷血男出沒深水埗，徒手折磨並虐待白鴿，導致白鴿死亡。

深水埗發生虐殺野鴿事件，有目擊網民行經深水埗，發現有迎面而來的市民行徑奇怪，徒手捉住停留在行人路旁鐵網上的野鴿，更疑似折磨野鴿致死，現場有一隻野鴿死亡。該名網民其後馬上報警處理，警方已就案件錄口供。

有網民在社交媒體發帖文，

點解啲人日光日白都會做出啲咁嘅事，我睇佢啲動作唔似係第一次，一捉就捉到白鴿。

網民並附上數張圖片，有一名迎面而來、衣著光鮮的男子在距離網民的不遠處，徒手捉住在行人路旁邊鐵網的白鴿，從他手上的動作顯示，他疑似折磨白鴿。網民表示，「白鴿同伴好似知道一樣，沒有一隻飛近他。」

▲ 直擊網民不忍白鴿受虐待，拍下冷血男的照片。（Facebook圖片）

捉住冷血男並報警求助

網民不忍白鴿受傷害，上前捉住冷血男，其後發現，現場有一具白鴿屍體。網民最終報警求助，警方已就事件錄口供，

今日全程連落口供用咗3個半鐘，好累但都值得。

他表示，不可放過虐殺動物的人，否則其他小動物可能同樣會受到傷害。

網民：變態狂

有眼利的網民認出事發地點是深水埗南昌邨與富昌邨中的天橋。有其他網友看畢紛紛除了大讚目擊網民行為英勇，更對冷血男表示憤怒，「不能讓這些人逍遙法外」、「這些人一定有報應」、「變態狂」及「這些人好大機會再殺其他動物」。

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責任編輯：王明芳