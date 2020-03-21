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【搶購潮】工作48小時後超市食物貨架全空　英國護士淚崩拍片呼籲：求求大家停止搶購

健康 16:03 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

護士淚崩拍片呼籲大家停止搶購物資。

新冠肺炎疫情蔓延全球，多個國家都出現超市搶購潮。英國一名護士在醫院輪班工作48小時後，打算到超市採購食物，卻發現貨架已被掃空，感到無助下拍片呼籲大家停止搶購物資。

綜合英媒報道，Dawn Bilbrough為51歲的CCU病房護士，早前在醫院工作48小時後，原本打算去超市有些少食物，但竟發現貨架已經全空。

我剛剛從超市出來，已經沒有水果、蔬菜了。我剛剛才完成48小時的工作，現在我只想買點東西，來預備下個48小時。

她表示，在沒有水果、蔬菜等食物的情況下，已經不知怎麼維持自己的健康。故此，她呼籲所有搶購物資的人士停下來，「在大家生病的時候，就是靠我們這些護士來照顧你，請大家停手。」

超市貨架基本上已清空。（Twitter圖片）

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影片一出就引來網民熱烈討論，據《Metro》報道，Dawn Bilbrough在影片瘋傳的數小時後，已經返回工作崗位，她接受訪問時指，當時她只想買少許蔬果及罐頭豆去渡過下個48小時的工作。

明白大家的憂慮，但我們不是第3世界國家。人人都有需求，我們要懂得共享。

得悉影片被瘋傳後，她表示希望有些人真的會停止搶購，或者在購買時想多一點。

【新冠肺炎】美國搶購潮有人囤足一年食物　 金融分析師搶糧：疫情下不碰股票及黃金

責任編輯：楊宛茜

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