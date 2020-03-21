【新冠肺炎】網上流傳穿防護衣人企圖打劫家居檢疫人士　警方：上樓突擊檢查會穿制服

▲ 涉事的影片，警方正跟進調查。

警方昨日在社交網站表示，留意到網上流傳一段影片，顯示三名身穿防護衣的人正在按門鈴，同時有錄音流傳，指這些人以突擊檢查受檢疫人士為名，企圖打劫。警方表示十分關注事件，並即時跟進。

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截至目前為止，警方沒有收到任何類似行劫手法的報案，而警方亦未能確定上述影片的拍攝地點為香港，同時提醒市民，小心任何借檢疫為名的違法活動。

警方也澄清所有與檢疫令有關的上樓突擊檢查工作，只會由五個紀律部隊（包括警務處，消防處，懲教署，海關及入境處）的成員執行。其間警員及消防員均會穿著制服，而其他紀律部隊人員則會穿上清楚展示部門名稱的背心或外套。

市民如有進一步查詢，請致電衞生防護中心熱線電話21251111／21251122 (上午8時至午夜12時)或民政事務總署熱線電話28351473(24小時)。

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責任編輯：伍瑋瑋

