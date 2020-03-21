【法證先鋒IV】陳煒回港歷離婚靠工作麻醉自己　煒哥爆醫生男友細心回應再婚傳聞

▲ 陳煒自爆男友以心意卡表愛意。

經歷過婚姻失敗的陳煒，於去年覓得第二春，煒哥跟醫生男友陳國強相戀，早前陳煒接受電台訪問，大談跟男友相識經過，原來煒哥男友憑著了得的畫功奪芳心，另外煒哥憶述初回港時要面對離婚傷痛，可說人生的低谷，只能靠工作麻醉自己。

陳煒早前接商台《一圈圈》訪問，說到2012年是煒哥人生一大轉捩點，當年她選擇轉投TVB，復出電視圈由配角做起。直至《宮心計2之深宮計》及《果欄中的江湖大嫂》，煒哥的演技除獲觀眾讚賞及認同，前年台慶頒獎禮，煒哥憑「太平公主」一角首次獲得演技肯定，摘下「我最喜愛電視女角色」。

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▲ 陳煒接受商台《一圈圈》節目訪問。

但不少網民對煒哥失落視后、與及遲來的機會不值，甚至將她與田蕊妮及萬綺雯相比。對此，煒哥於節目說：「我真真的不介意由低做起，始終之前結婚脫節了數年人要warm up。一來就做女主角，壓力更大。」

▲ 陳煒憑著《宮心計2之深宮計》一劇而獲獎。

煒哥更直認初簽TVB跟亞視年低相差很遠，但她說：「我渴望我在最大的平台演戲，貼錢都無所謂。」

回想08年煒哥息影下嫁年紀比她細三年的台灣商人顏志行，當年，煒哥嫁雞隨雞先後移居台灣、北京同泰國合共四年。節目中，煒哥直言在他鄉的生活沒有朋友，每天煮飯做家務，感覺自己在社會沒有價值。

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▲ 曾歷婚姻失敗的陳煒覓得第二春。(取自instagram)

至12年她向前夫提出搬回香港，主要原因為了照顧患病父母，奈何前夫最終提出離婚的要求。煒哥坦承，12年復出那一年，正正是她人生的最低谷，煒哥說：「回港頭數年很不開心，跟前夫也拉扯了數年，我跟他也有放不低的階段，是靠工作麻醉自己，直至幾年後才真分開，所以也不是刻意隱瞞。」

跟前夫分開後，煒哥於去年7月被爆覓得第二春，陳煒跟同樣經歷過失婚的醫生男友陳國強蜜運中。節目內，她更大談與男友的相識經過，大讚他夠細心外，另外畫功了得的男友以心意卡表愛意。「我們是因為黃智賢認識，是做了一年多朋友才開始，陳醫生不算浪漫，但很細心，他畫公仔好靚，最浪漫就是親手畫卡。」

▲ 陳煒跟醫生男友於去年中開始相戀。(取自Instagram)

由於二人經歷過失婚，故明白到溝通是最重要。煒哥說：「以前跟前夫，就是他不斷外出工作開會，回到家只會說很累，情願睡覺，即使我想了解他，他也不願談。我不會勉強人，但久而久之，就變成修補不了的關係。」

至於可會再婚，煒哥沒有多想，她說：「現在我跟陳醫生也在溝通的階段，所以你們別催婚，太快了！」

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