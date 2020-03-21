【新冠肺炎】空手道隊第3人中招　19歲空手道小將周家謙初步確診

▲ 香港空手道隊19歲小將周家謙初步確診，成為隊內第三人。（周家謙ig圖片）

香港體壇再有運動員感染，19歲空手道運動員周家謙初步確診，據悉，他現正於威爾斯親王醫院留醫。

體育學院指，周家謙早前與另外兩名確診染病的空手道運動員李振豪及曾綺婷，一同前往法國集訓，並於本月15日同機返港；另1位同機的空手道運動員已於日前安排隔離檢疫，對病毒檢測呈陰性。

【新冠肺炎】體院證實本港空手道代表曾綺婷初步確診 曾與隊友李振豪同坐飛機返港

據報周家謙在3月15日返港後，曾住在沙田體院宿舍，並在昨日（20日）有頭痛、咳嗽、鼻塞等徵狀，但未有發燒，目前已在威爾斯親王醫院接受治療。

空手道運動員李振豪及曾綺婷先後於本月18日和20日確診，他們過去曾到法國集訓。

體院強調重視運動員及員工的健康和安全，鑑於從海外傳入新冠肺炎的風險日益增加，體院於3月18日起採取多項防疫措施，包括：

凡在體院內接觸過確診者的人士，需作 14 天的自我隔離。

於3月18日由專業清潔公司為體院進行全面清潔及消毒。

3月5日或之後從海外回港的運動員及隨隊人員暫時不能返回體院，他們應在家中或體院安排的酒店，完成由抵港後起計的 14 天自我隔離期。

如果運動員及隨隊人員所乘坐的航班有確診個案，體院將安排他們作病毒檢測。

運動員在自我隔離期間，必須每日紀錄體溫，如出現任何病徵，必須立刻作出報告，體院會作出高度監察。體院會密切注意全體運動員及員工的健康狀況，並祝願三名確診運動員早日康復。

責任編輯：陳梓蔚