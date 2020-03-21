【新冠肺炎】澳門政府呼籲市民切勿前往香港　不要到酒吧等人多聚集地方

▲ 澳門政府表示會繼續爭取借用更多酒店作醫學觀察。（資料圖片）

澳門政府的應變協調中心表示，現時除了歐美等地和部份亞洲國家疫情嚴重之外，香港近日的病例也明顯增加；應變協調中心呼籲，市民如非必要不應外遊，包括前往香港，特別是不要到酒吧等人多聚集的地方。

澳門當局指出暫未對香港採取限制措施，但當局會繼續密切留意及評估香港的疫情變化。特區政府會不斷審視各地疫情變化對本澳帶來影響，繼而採取或調整相關的限制措施，考慮並不只看各地病例數字，也會考慮病例主要是屬於輸入性還是關乎社區傳播，以及能否找到傳染源頭等因素，以香港為例，近日當地新增患者主要是外遊回港人士，個案亦找到傳染源頭。

澳門特區政府也由今（21日）起，借用位於澳門半島、擁有112房間的京都酒店，成為第5間用作醫學觀察的指定酒店。

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澳門政府指出在物色指定酒店過程中需要考量各方面因素及條件，且必須得到酒店方的同意，同時，在選取過程中一定會諮詢衞生局的意見，將風險降至最低。

而在酒店內醫學觀察中接受隔離的人士均為無症狀及密切接觸史的人士，澳門衞生當局會要求受隔離的人士每日探熱2次及每天以電話詢問是否有任何不適，如有發熱或任何疑似症狀，會立即送往醫院作進一步檢查，並指出新冠病毒肺炎通過近距離飛沫傳播，不會通過空氣傳播，附近居民毋須擔憂。

同時為了顧及回澳人士在指定酒店接受醫學觀察較家居觀察安全，澳門政府表示會繼續努力爭取借用更多酒店作醫學觀察。

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責任編輯：伍瑋瑋