【新冠肺炎】澳門政府宣布有第五間酒店作為醫學觀察　

▲ 澳門政府表示會繼續爭取借用更多酒店作醫學觀察。（資料圖片）

澳門特區政府由今（21日）起，借用位於澳門半島、擁有112房間的京都酒店，成為第5間用作醫學觀察的指定酒店。

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澳門政府指出在物色指定酒店過程中需要考量各方面因素及條件，且必須得到酒店方的同意，同時，在選取過程中一定會諮詢衞生局的意見，將風險降至最低。

而在酒店內醫學觀察中接受隔離的人士均為無症狀及密切接觸史的人士，澳門衞生當局會要求受隔離的人士每日探熱2次及每天以電話詢問是否有任何不適，如有發熱或任何疑似症狀，會立即送往醫院作進一步檢查，並指出新冠病毒肺炎通過近距離飛沫傳播，不會通過空氣傳播，附近居民毋須擔憂。

同時為了顧及回澳人士在指定酒店接受醫學觀察較家居觀察安全，澳門政府表示會繼續努力爭取借用更多酒店作醫學觀察。

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責任編輯：伍瑋瑋