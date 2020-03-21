【情定終生】曾隔窗親吻前線抗疫護士女友　男友兌現「愛的承諾」疫情下圓婚

▲ 曾隔窗親吻前線抗疫護士女友，男友近日終於兌現「愛的承諾」，二人在疫情下圓婚。

雖然新冠肺炎仍影響全球，但內地疫情對比上月稍有緩和，部分早前有家歸不得的抗疫前線醫護人員亦漸漸回到家鄉。來自浙江的護士陳穎是最早一批抗疫的醫護人員，曾因在醫院工作而與男友11天沒見面，並只能透過醫院的玻璃大門相見輕吻，男友當時亦送上「愛的承諾」，承諾待抗疫工作完結二人第一時間結婚，近日二人終於得償所願，註冊結婚。

據內媒《澎湃新聞網》報道，護士陳穎於浙江大學醫學院附屬第四醫院工作，她在大年初一時與另外5名同事接到了醫院的緊急通知，便立刻回院支援抗疫。當時陳穎每天必須穿戴厚重的防護衣才能進入病房工作，她也因為長期配戴口罩、護目鏡，導致臉上滿是又深又紅的印痕，有時那些印痕隔天還未能消退，就又要重新戴上這些「武器」返回戰場。

護士女友在抗疫前線11日 男友隔窗親吻承諾「等你結婚」

男友黃千瑞看到她的近照後亦感到十分心痛，日前立刻衝往醫院，兩人隔着玻璃對望，以電話訴說着這11天來沒見到面的思念。黃千瑞指，從前兩人每天不論多忙都一定會見面，但現在只能默默守護她，「她說的我都懂，她沒說的我也都知道，這是我們的默契」。兩人現在只能隔著窗、戴着口罩來親吻彼此。

兩人其實原本準備在2月14日當天登記結婚，現在雖然因疫情而打亂了計劃，但黃千瑞指：「等疫情一結束，等你從醫院出來，第一件事情就是去領結婚證」。

【愛的承諾】曾獲男友隔窗承諾「等你結婚」 抗疫護士結束隔離男友跪地求婚

據《人民日報》報道，二人拖延了36天的人生大事終於在3月20日完成，當日二人領取了結婚證，兌現了疫情期間許下的浪漫愛情承諾。

在陳穎公佈結婚喜訊後，網民紛紛都送上祝福，表示「有情人終成眷屬」、「百年好合」，更有網民感謝二人完美演繹了愛情的意義：「謝謝你們讓我看到愛情的樣子。」更形容二人是「最美的愛情故事」。

責任編輯：王俊賢