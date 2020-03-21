屯門公路貨車翻側司機受害 公路快線及中線暫封閉 社會 15:14 2020/03/21 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 屯門公路有貨車翻側，司機受害，公路快線及中線暫時封閉。（fb專頁「馬路的事」圖片） 屯門公路近油柑頭村發生交通意外，今日下午1時半左右，一輛貨櫃車失事翻側，司機頭部重創被困，消防員趕至將司機教出，送往瑪嘉烈醫院搶救。 山頂發生致命交通意外 單車迎頭撞貨車釀一死 運輸署指，因交通意外，屯門公路往九龍方向近麗城花園的快線及中線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【恐怖交通意外】校巴行駛中太平門突然打開 小學生跌出車外險遭尾隨私家車撞倒 10:09 2019/12/12 【恐怖交通意外】校巴行駛中太平門突然打開 小學生跌出車外險遭尾隨私家車撞倒 東區走廊3車相撞交通意外 12人受傷 12:10 2020/01/01 東區走廊3車相撞交通意外 12人受傷 山頂發生致命交通意外 單車迎頭撞貨車釀一死 今日 11:55 山頂發生致命交通意外 單車迎頭撞貨車釀一死 運輸 瑪嘉烈醫院 屯門