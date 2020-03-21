屯門公路貨車翻側司機受害　公路快線及中線暫封閉

▲ 屯門公路有貨車翻側，司機受害，公路快線及中線暫時封閉。（fb專頁「馬路的事」圖片）

屯門公路近油柑頭村發生交通意外，今日下午1時半左右，一輛貨櫃車失事翻側，司機頭部重創被困，消防員趕至將司機教出，送往瑪嘉烈醫院搶救。

山頂發生致命交通意外 單車迎頭撞貨車釀一死

運輸署指，因交通意外，屯門公路往九龍方向近麗城花園的快線及中線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

責任編輯：陳梓蔚