▲ 民主黨區議員袁海文接獲22宗投訴，指交友配對公司涉嫌造假。（袁海文）

各種交友網站及應用程式流行，不少單身男女都會透過配對公司找對象。不過。民主黨區議員袁海文接獲22宗投訴，指有交友配對公司涉嫌造假，提供虛假陳述，苦主繳付由1千元至3.2萬元不等費用，購買配對服務，聲稱可按要求和心儀對象見面，但結果約會大多和要求不符，甚至從未安排會面，所涉金額逾20萬元。袁海文質疑，有關公司涉嫌違反商品說明條例中，有關虛假商品說明及不當地接受付款的條文，已向海關報案。

消委會委員、深水埗區議員袁海文召開記者會，表示收到投訴指配對公司「愛情中轉站 Loveaholic」，向顧客們聲稱每星期提供2至3位會員資料作配對，但向部份人收費後，未有履行有關承諾，在2月開始完全無提供任何配對服務，部分聲稱可安排的對象則連名字都沒有，質疑只是虛構身分。

有是單親媽媽的苦主指，在支付1千元入會費後，被負責人要求向其他會員隱暪背景，她不肯跟從就被責罵，並要再支付1000元升級會員身分。

有聲稱是該公司的前員工Nana就表示，曾目擊負責人Kyle在自己Facebook或Instagram儲存朋友的照片，拿給顧客看，但該些朋友並非會員。她又稱，Kyle曾盜取自己的照片作出宣傳，於「香城Online 應用程式」假扮為黃店，並欺騙其他男會員。Nana指出，該配對公司由去年5月開始已多次因被投訴或欠租，而不斷搬遷。

袁海文指，該公司向外聲稱有過萬人登記，實際只得百多名會員。他又指曾上門到公司位於朗豪坊的地址，惟無人應門，加上中介費用海鮮價，不同的個案分別收取不同費用，由1千至3.2萬不等。他認為，該公司或涉嫌違反商品說明條例，海關已立案作出調查，促請海關須嚴正調查及執法，盡快拘捕有關董事，以防更多人中招。黃大仙區議員、律師沈運華則提醒，消費者應小心審閱配對服務合約內容，避免墮入消費陷阱。

▲ 袁海文指有關公司收費為海鮮價。（袁海文提供）

袁海文呼籲，消費者光顧配對服務時需留意三點：

第一，小心檢視配對公司的服務合約條款、口碑和收費表，因現時沒有法例規管配對公司，容易出現爭議和騙案。

第二，如配對公司未清楚顧客的要求，甚至未收費，便展示其他人的照片，那絕不是嚴謹遵守及看待個人資料私隱，亦容易造假。

第三，小心留意配對公司查證會員資料真偽的能力和方法，避免盲目完全相信配對公司。

被指控的公司Loveaholic，早前在社交網站指，因疫情只能維持有限度配對服務，又聲言有人惡意中傷。

港女付2萬交友配對得個桔 再被要求付2.5萬影靚相

【新冠肺炎】交友約會業總會籲活動時採取防疫措施 勿歧視戴口罩參加者

責任編輯：李淇



