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【領導特許】16歲留學生回國拒隔離被保安包圍　父親出面營救：已與領導溝通沒事兒

親子 17:34 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

16歲留學生回國拒隔離被保安包圍，父親出面營救：已與領導溝通沒事兒。

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐美多個國家疫情亦日漸升溫，不少身處歐美的留學生都急急回家避炎。近日內地一名於美國留學的16歲少女回到杭州拒絕接受隔離，更一度與保安人員發生爭執，惟父親出面自稱「已跟領導溝通」後，把女兒帶回家改為自我家居隔離，事件引起網民熱烈討論，並甚為不滿。官方事後亦就有關事件作出回應。

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《鳳凰網》報道，3月18日一名16歲姓程女留學生由美國返回杭州，於栖泊酒店進行統一檢查及量度體溫後，與父親一起返回居住的小區。但就在小區門口遭到其他業主及保安阻攔，希望程女能前往集中隔離點隔離。

不過，據悉程女當時拒絕接受集中隔離，堅持要離開。程父指女兒情緒不穩，已經「給各級領導打過招呼」，獲「區防控指揮部批准」，可讓女兒回家隔離，但保安堅持原則不讓進入，雙方發生爭執衝突。最後程父出示了一張「同意接收證明」後，將女兒送返家中，家居隔離14日。

就此，當局後來發表聲明指由於女留學生為16歲未成年人，符合規定，屬於不適宜集中隔離人員，故安排其居家隔離。

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一眾網民對事件感到不滿，指「16歲可以單身美國留身學，卻不能在國內隔離？」、「16歲還不適宜啊？」、「保安大哥做得對」。

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責任編輯：王俊賢

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