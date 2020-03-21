【新冠肺炎】醫管局疑對調4名旅客化驗結果　2名呈陽性患者獲返回住所未有隔離

▲ 醫管局疑對調4名旅客化驗結果，2名呈陽性患者獲返回住所未有隔離。（車耀開攝）

亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院臨時檢測中心昨日（20日）啟用，為50名旅客進行病毒測試。醫院管理局今日（21日）指，有4個檢測樣本或在化驗過程中被對調。在覆檢後得出相反結果，離開檢測中心的2人「由陰性轉陽性」；留於檢測中心的2人「由陽轉陰」。

醫管局昨指，截至昨日下午9時，分別有46及4名旅客轉送至亞州國際博覽館及北大嶼山醫院檢測中心進行新冠肺炎病毒測試。當中4名旅客初步測試結果對新型冠狀病毒病呈陽性反應，16名旅客已獲安排返回居所繼續進行14日的家居檢疫隔離。

然而，醫管局今日發稿指，

有關化驗室初步檢視工作流程，認為4個樣本可能在化驗過程中被對調，已經檢視有關個案的傳染風險及相關測試的工作流程，以進一步提升報告的準確性。

醫管局又指，2名昨晚已獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對病毒呈陽性反應，醫管局已即時通報衞生防護中心安排兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。

而2名一直於檢測中心等候化驗結果的人士，其樣本經覆檢後證實對2019冠狀病毒呈陰性反應，已獲告知測試結果，並已安排返回居所進行14天家居檢疫隔離。

醫管局就事件對有關人士帶來不便致歉，會連同有關部門檢視及理順有關測試流程及通報結果的安排。

責任編輯：陳梓蔚