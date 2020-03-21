【調亂化驗樣本】 醫管局指2名確診患者沒有密切接觸者　其中一人入住華美達盛景酒店

▲ 醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指近日的化驗量大增。（資料圖片）

亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院臨時檢測中心昨（20日）啟用，醫管局今日（21日）發稿指，有4個樣本或不慎對調，2名初步確診人士未有即時隔離，曾獲放回居所，現已送院隔離。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日指，瑪麗醫院負責7個來自亞博的樣本，化驗室出了2個陽性，凌晨再檢測時再發現結果不一，才發現報告不一致，認為4個樣本在化驗過程中對調了，會進一步提升報告的準確性。

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涉事的2名初步確診人士沒有密切接觸者，而且也一直進行家居檢疫當中，不過其中一名確診者入住酒店，另一人回家中，二人之後被送院接受隔離治療。

送回家中的人士為24歲男子，他當日由父親駕車送回粉嶺的家中，由於他們居住於多層村屋，男子回到家中約15分鐘後，便到屬於自己的樓層休息，過程中並無與家人太多接觸。

另1人是18歲女子，她入住了北角華美達盛景酒店，其家人只為他送上物資後便離開，過程中並無太多接觸。

庾慧玲又表示，個案增加後，化驗室同事很努力地處理，每日要化驗6至7輪，而化驗室也一直希望可以盡快出報告，會一直保持報告的準確性。

記者：李淇、陳梓蔚