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【調亂化驗樣本】 醫管局指2名確診患者沒有密切接觸者　其中一人入住華美達盛景酒店

社會 16:53 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指近日的化驗量大增。（資料圖片）

亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院臨時檢測中心昨（20日）啟用，醫管局今日（21日）發稿指，有4個樣本或不慎對調，2名初步確診人士未有即時隔離，曾獲放回居所，現已送院隔離。

【新冠肺炎】新增37宗確診及初步確診個案　20個月大女嬰及11歲男童確診

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日指，瑪麗醫院負責7個來自亞博的樣本，化驗室出了2個陽性，凌晨再檢測時再發現結果不一，才發現報告不一致，認為4個樣本在化驗過程中對調了，會進一步提升報告的準確性。

【新冠肺炎】醫管局疑對調4名旅客化驗結果　2名呈陽性患者獲返回住所未有隔離

涉事的2名初步確診人士沒有密切接觸者，而且也一直進行家居檢疫當中，不過其中一名確診者入住酒店，另一人回家中，二人之後被送院接受隔離治療。

送回家中的人士為24歲男子，他當日由父親駕車送回粉嶺的家中，由於他們居住於多層村屋，男子回到家中約15分鐘後，便到屬於自己的樓層休息，過程中並無與家人太多接觸。

另1人是18歲女子，她入住了北角華美達盛景酒店，其家人只為他送上物資後便離開，過程中並無太多接觸。

庾慧玲又表示，個案增加後，化驗室同事很努力地處理，每日要化驗6至7輪，而化驗室也一直希望可以盡快出報告，會一直保持報告的準確性。

記者：李淇、陳梓蔚

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