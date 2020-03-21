【加國封關】獲航空公司協助飛溫哥華轉機返港　李施嬅一身抗疫裝備坐飛機

▲ 身在加拿大的李施嬅終於獲得返港的機位。（取自instagram）

李施嬅（Selena）於上月飛往加拿大拍攝新劇劇集《血與水》（Blood & Water）第3季，由於新冠肺炎於加拿大蔓延，縱然劇集還有兩個星期便煞科，為安全起見，劇組也要停工，而李施嬅因為撲不到機票故只好暫留在加拿大。不過她昨晚於社交平台透露，在航空公司協助下，已成功登機飛往溫哥華，過幾日後準備返港。

李施嬅昨晚於個人IG發帖，她貼出一張於機槍的自拍照，除了感謝某航空公司的幫助，令她成功登機飛往溫哥華，過幾天便可以準備返港。她更提醒大家搭飛機都要準備防疫用品，包括口罩、眼鏡、帽子、空氣淨化器、酒精濕紙巾及洗手液。更提醒大家「在機上切勿摸面及經常洗手」。

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▲ 李施嬅原本於加拿大拍攝新劇。（取自instagram）

貼文一出，姚子羚、陳茵薇及陳煒等都叫施嬅要好好保重，由於返港後要相隔14天，有網民即說：「慘慘！希望你每日都會update你的fans啦。」

上周三(18日)施嬅於IG拍片直擊加拿大封國實況，她表示因為市面的餐廳及酒吧全部落閘，即使有營業的店鋪都只賣外賣，片中所見，施嬅外出時都做足防疫保護措施，反而當地人外出大多仍然不戴口罩，並在搶購物資。

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▲ 李施嬅早前直擊加拿大市面情況。（影片截圖）

施嬅於片中表示雖然很想返港，但現在離開實在太危險，所以便決暫留加拿大休息。她也呼籲大家都可放鬆一點，不要緊張，不要恐慌。

