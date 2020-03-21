【鄧家秘聞】鄧兆尊為祥嫂做星媽心願入娛圈 爆父親新馬師曾要求做敗家仔
已故粵劇名伶鄧永祥及其太太洪金梅的長子鄧兆尊，自1993年起入行，在節目《歡樂今宵》及劇集《皆大歡喜》演出而為人熟悉。鄧兆尊是含着金鑰匙出生的人，但他就指人生的決定都由父母掌控，包括入行做藝人及變成「敗家仔」。
應母要求入娛圈
鄧永祥與洪金梅育有4名子女，包括鄧兆尊、鄧小艾、鄧兆榮及鄧碧玉。由於夫婦二人都是名人，而洪金梅亦希望鄧兆尊可以承繼父親做演員，於是在她想成為星媽的欲望驅使下，她便把鄧兆尊安排加入TVB。
鄧兆尊接受傳媒訪問時表示，做公眾人物都是被媽媽迫，當時唸書回港，在一次偶然的飯局下，便被何麗全叫進公司幫手，一做便是近19年。
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洪金梅想做星媽的想法其實一早已萌生，早在鄧兆尊入行前，他的妹妹鄧小艾已曾被迫拍戲。之後來到了鄧兆尊，因為他的身份特殊，所以在電視台內的際遇都較好。在媽媽的擺佈下，鄧兆尊試過悠閒及有挑戰的角色，他卻有感自己並非完全合適留在娛樂圈。
揭做「敗家仔」的原因
事業由媽媽管理，在家中當一名「敗家仔」都是爸爸的決定。鄧兆尊指有次媽媽離家出走，爸爸忽然很認真地哀求他做「敗家仔」，這樣便可避開別人的注視，生活得更安全。
於是，鄧兆尊應了爸爸的要求，在外扮成了一個徹頭徹尾的「敗家仔」，以保護好弟妹，並在背後做應該做的事。
鄧家爭產案
鄧永祥發現洪金梅把他名下的物業變賣，一怒之下把永祥大廈業權轉到4子女名下。洪金梅因此要離婚，一家反目。
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鄧永祥離世後，4子女及洪金梅為爭身家水火不容，連喪禮也要分開搞，遺產分配的問題更僵持續近十年，最後子女勝訴。
出人意表地，爭產案後洪金梅與4子女的關係緩和，並一同賀壽，但後又再因金錢問題致眾人關係反覆。2019年7月，她因肺癌逝世，一家恩怨終告一段落。
撰文 : TOPick 柴犬出動