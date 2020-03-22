【插滿喉管】旅行後確診留醫ICU插喉7日　2孩媽媽剖白病情︰肺部像塞滿玻璃

▲ 旅行後確診留醫ICU插喉7日，2孩媽媽剖白病情指肺部像塞滿玻璃。

新冠肺炎蔓延至全球，歐洲各國成為重災區，其中英國確診個案亦已突破5,000宗。英國倫敦一名確診的2孩媽媽，日前與家人到波蘭旅遊後返英確診，現正留醫深切治療部。她日前在醫院忍痛拍片形容患病苦況，「就像你的肺部塞滿玻璃，每一口呼吸都很痛苦，請不要冒任何風險，看看我就知道了！」

據英國《每日郵報》報道，39歲的Tara Jane Langston與丈夫及2名女兒日前到波蘭旅行，回國後出現類似感冒的症狀求診，醫生診斷她肺部受感染，但進食一星期抗生素及止痛藥均無效，及後再次送院救治，兩日後確診患上新冠肺炎，立刻被送到深切治療部隔離，身上插滿喉管。

沒有喉管不能呼吸

在深切治療部留醫7日後，Tara的病情漸漸好轉，由最初需要吸6公升氧氣，到現在只需1公升，她表示，

我目前在深切治療部，我插了兩條喉管及一條導尿管，沒有它們我不能呼吸，但我現在比起之前感覺舒服了10倍。

在片段中，Tara一邊咳嗽一邊喘氣形容病情，「就像你的肺部塞滿玻璃……我很難解釋，每次呼吸都是痛苦地搏鬥，真的很可怕。」

過來人呼籲︰不要吸煙

她以過來人身份，奉勸煙民不要再吸煙，

「如果還有人吸煙，請把它放下來，千萬別冒險。我是認真的，如果情況變得很糟糕，你最後也會像我一樣在這裡。

她想藉拍片告訴大家，病毒不是只挑選老人家、或是有潛在疾病的高危群族，事實上，任何人都有機會染上病毒，即使像是她熱愛健身的人。

英國醫護人員資源不足

Tara又指，在深切治療部內資源不足，醫護人員的口罩已經用光，護士只能用塑膠膜遮蓋臉部走入病房，她擔心醫護遲早會受感染。她表示，現在很多人仍拒絕遵從政府的指引，不留在家中自我隔離及檢疫，

大家必須明白他們需要自我隔離，這是唯一方法，相信我。

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責任編輯：王明芳