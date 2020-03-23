【法證先鋒IV劇透】《法證IV》結局篇第27集劇情預告　高安發現嘉美秘密

▲ 《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》由黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、湯洛雯等主演。第26集講到嘉美發現嘉宜一件舊棒球外套不翼而飛…此時隱閉音響室中，神秘人邊聽音樂邊看著兇案現場照片…

第27集（24/3）

《法證先鋒IV》由黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、湯洛雯等主演。第26集劇情遘述，嘉美發現胞姊嘉宜一件舊棒球外套不翼而飛，此時於音響室中，乍見神秘人邊聽音樂邊看著兇案現場照片…

家希、見賢得知李秋獨自離開老人院，緊張尋找，原來李秋只是去了給家希買禮物。李秋向家希、見賢訴說心願，二人的回應令李秋欣慰不已。

慧明想到辦法解救甜品店結業危機，輝煌大為感激。金碧丈夫的靈龕遭破壞，竟令一個秘密重見天日。

原來輝煌知曉秘密，卻一直對金碧守口如瓶，背後另有原因....

高安、高靖與Emma感情漸厚，相約觀星重遊舊地，最終卻因Michael訛稱生病而告吹。

嘉美驚見嘉宜的棒球外套又出現在家中，其後證實棒球外套與袁氏夫婦被殺現場所發現的皮革脗合。

此時，一部失竊摩托車內發現殺害袁氏夫婦的兇刀，兇手身份漸見眉目…

嘉美因家中接連出現異象而精神萎靡。

高安擔任徐意、嘉美主持的網台直播節目嘉賓，與嘉美接觸後，竟有意想不到的發現…