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【新冠肺炎】公務員恢復在家工作安排　康文署下星期一再關閉運動場館

社會 18:17 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

林鄭月娥指本港疫情非常嚴峻，政府再進行防控措施。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續（新型冠狀病毒COVID-19），本港過去兩日的確診個案創新高，今日下午公布（21日）有37宗確診及初步確診個案，政府傍晚宣布五項抗疫措施，林鄭月娥形容現在疫情的形勢是非常嚴峻及危急的，或引致社區爆發引醫療系統癱瘓。

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出席記者會的包括行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長聶德權、衞生署署長陳漢儀、醫管局行政總裁高拔陞。

林鄭月娥指出，絕大部分輸入個案確診，留學生受疫情影響而提早回港，新增數字令市民憂心，相信持續兩星期的回港潮，形勢是非常嚴峻及危急的，從海外輸入疫情比香港過去任何一段時間更加嚴重、更加難處理，甚至大型持續爆發，而有機會癱瘓醫療系統，要面對醫療設施、防疫裝備問題，專家認同要調整措施，輸入個案令整體個案上升是不可避免的，每一位港人都要注意個人及環境衞生。

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林鄭月娥表示港府評估疫情後，再推出防控感染的措施，包括加強外地入境人士進行病毒檢測，減少醫管局住院病床，以及病毒進入社區的機會。未來一段時間會盡用所有檢測的資源。

林鄭月娥宣布，3月2日前適用部門的特別工作安排，康文署重開的場地，例如網球場等，7間公共圖書館下星期一暫停開放，私人機構採取彈性安排，在家工作，中學文憑試延期4星期至4月24日開考。進一步增加全港公私營院舍增加口罩，應用本地研發的抗菌塗層。

五項措施

1　加強入境人士進行病毒檢測，所有上呼吸道感染徵狀人士未要入亞洲博覽館檢測。
2　恢復公務員在家工作安排，康文署的康樂場地，下星期一再暫停開放，漁護署的公共設施，民政總署的106間社區會堂亦暫停。呼籲私人機構跟從。
3　中學文憑試DSE延期
4　加強長者防疫措施，為全港公私營院舍增加口罩供應，由原本每個月提供100萬個至200萬個
5　加強突擊檢查，是否違反檢疫令 ，並採零容忍態度即時檢控，一經定罪最高監禁6個月。

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記者：李淇、伍瑋瑋

林鄭月娥 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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