【新冠肺炎】全港學校繼續停課至另行通知　DSE延至4月24日開考　

▲ 全港學校復課無期。

政府宣布香港中學文憑試（DSE）將會延遲舉行，由原先的3月27日開考，延至4月24日開考。教育局局長楊潤雄指，除DSE會延遲舉行外，兩科語文科口試亦會取消。

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楊潤雄指，預計所有筆試，可在5月25日完成，放榜日期則維持在7月之內。考評局會盡快公布延期考試的詳情，並以電郵和手機短訊通知各個考生。教育局亦會與各間大學進行溝通，致力做好預案，理順考生報讀和升讀的安排。

另外，新的考試時間表，仍可配合海外升學的需要，教育局和考評局，會繼續密切關注情況，如有其他特殊情況和決定，會盡早公布。

楊潤雄指明白文憑試對考生重要，但仍要保障學生和教職員健康，延遲DSE是「應該作出的決定」。

而在其他國際考試方面，楊潤雄指據其了解，部分考試主辦方正與場地提供者商討進一步安排，詳細情況有待公布。

延長停課 復課前3星期會再作公布

至於復課安排方面，全港學校原訂4月20陸續復課，現時需要延期，教育局會繼續聽取醫學意見，再決定具體復課日期，並在復課前3星期作出公布。

記者：陳梓蔚