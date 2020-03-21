【社區播毒】留學生違隔離令剪斷電子手帶　林鄭：尋獲4涉事者不警告即時檢控

▲ 留學生違隔離令剪斷電子手帶，不警告即時檢控。

新冠肺炎疫情持續，不少人士回港後需接受強制家居檢疫14天，並帶上監察手帶。不過有網民早前拍攝照片發現有不少留學生回港後違反隔離令，剪斷手帶、外出用餐等。對此，政府表示已留意到相關情況，從電子手帶的定位已尋獲4名涉事者，警方即時上門檢控，4人將接受隔離及錄取口供。

對於有外地返港人士自行除去、剪斷監察手帶，或戴著手帶外出，並將相片上載到社交網站，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示已留意到相關情況，認為有關人士的做法不合理，亦違反隔離令，會與律政司跟進個案和搜集證據，有可能會提出檢控，涉事者可能會被監禁。

目前，當局已從電子手帶的定位尋獲4名涉事者，警方即時上門檢控，4人將接受隔離及錄取口供。截至3月11日，當局已發超過380封有關違反隔離令的警告信，如市民發現有剪去手帶和違反隔離令的情況，可以致電熱線舉報。

她表示，當局會檢視加強家居檢疫監察的方法，呼籲市民要自覺，外地返港的學生和其他人士，完成隔離後，亦要保持社交距離，避免聚會。

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此前，有網民發現不少留學生回港後帶著監察手帶出外，而且更外出用餐。有人在個人IG發限時動態，帶著監察手帶豎起拇指表示「興奮」，一度在隔離期間外出食車仔麵。另外，有留學生表示花掉一天時間，弄出帶在手上的監察手帶。更有人鼓勵入境人士剪斷手帶，將已下載「居安抗疫」應用程式的電話放在家中，企圖避過檢疫及隔離期。

另有從美國回港的留學生到宜家傢私「瞓床」，期間雙手舉起V字手勢，更到人多熱鬧的超級市場購買食材，她表示，「隔離其實並不太差」，似乎完全忘記隔離檢疫。

責任編輯：楊宛茜