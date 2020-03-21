【新冠肺炎】政府指僱主有責任為抵港外傭提供隔離住所　中介公司亦需提供協助

新冠肺炎疫情持續，今日（21日）下午再有37宗確診及初步確診個案，累計達294宗。政府傍晚舉行記者會，宣布將加強長者防疫措施，為全港公私營院舍增加口罩供應，另針對外傭推出彈性措施。

勞工及福利局局長羅致光指，將會進一步增加全港公私營院舍增加口罩，由原本每個月提供100萬個至200萬個。為加強院舍防疫，當局亦會推出「院舍防疫行動」，噴灑本地研發的抗菌塗層 ,以減輕院舍日常消毒工作。

另一方面，政府亦宣布，會彈性考慮外籍家庭傭工以訪客身份延長在港逗留期限的申請。羅致光指，本港平均每日有550名外傭到港，以14日的檢疫期計算，將會有7700名外傭要家居隔離。因應目前情況，當局已容許外傭在合約續期內不用回鄉、為合約到期外傭延長簽證，並容許完約外傭以訪客身份申請延長留港時間，以便他們可以在香港尋覓新僱主。

至由外地抵港的外傭在本港需要接受14日檢疫，但需要由傭主安排隔離住所。如僱主未能為外傭提供隔離的處所，政府會將外傭遣返原居地，該名僱主往後亦不能再申請聘用外僱，相關中介公司亦會受到懲處。

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記者：蘇穎琪