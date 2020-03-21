【新冠肺炎】加強篩查輸入個案　港府在機場抵港沒有病徵人士派樣本瓶檢測

▲ 陳肇始指掌握更多測試結果後，評估是否有需要調整策略。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續（新型冠狀病毒COVID-19），本港過去兩日的確診個案創新高，今日下午公布（21日）有37宗確診及初步確診個案，政府傍晚宣布一系列的防疫措施。

【新冠肺炎】公務員恢復在家工作安排 康文署下星期一再關閉運動場館

【新冠肺炎】全港學校繼續停課至另行通知 DSE延至4月24日開考



政府表示需要加強檢測以減低輸入個案進入社的風險，食物及衞生局局長陳肇始表示，將在機場為外地抵港而沒有病徵人士加強病毒檢測，對象是來自高危地區、65歲或以上或者檢疫居所與65歲或以上長者同住的人士。

【社區播毒】留學生違隔離令剪斷電子手帶 林鄭：尋獲4涉事者不警告即時檢控

陳肇始指出衞生署前日已經進一步加強擴展「化驗室監察計劃」，為需要家居檢疫但沒有病徵的人士作病毒檢測，署方會在機場為這批人士提供樣本瓶，他們需要在指定收集日期早上，自行在居所抽取深喉唾液樣本，並透過家人或朋友在當日上午到收集點交回樣本，如果測試呈陽性，將會盡快安排入住公立醫院治療。她表示，在掌握經驗和指導更多測試結果後，評估是否有需要調整檢測的策略。

【新冠肺炎】直擊意大利一線醫院急症室末日景況 急症室主管：從未見過這景象【有片】

記者：李淇、伍瑋瑋

