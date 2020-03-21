【新冠肺炎】林鄭月娥：輸入個案引發疫情更嚴峻　有機會癱瘓醫療系統

▲ 林鄭月娥指回港潮令疫情嚴峻。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續（新型冠狀病毒COVID-19），本港過去兩日的確診個案創新高，今日下午公布（21日）有37宗確診及初步確診個案，行政長官林鄭月娥指，疫情相當嚴峻，被問到是否需要進一步「封關」，她認為本港不需要採取嚴厲的入境措施，亦能達到限制入境人流。

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行政長官林鄭月娥表示，現時本港絕大部分輸入個案確診，留學生受疫情影響而提早回港，新增數字令市民憂心，相信持續兩星期的回港潮，形勢是非常嚴峻及危急的，從海外輸入疫情比香港過去任何一段時間更加嚴重、更加難處理，甚至大型持續爆發，而有機會癱瘓醫療系統。

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她表示，本不需要採取嚴厲的入境措施，亦能達到限制入境人流，隨著很多城市封城、返港航班大減，非香港居民的入境數字目前是低水平。同時自政府實施海外抵港人士接受強制檢疫14日安排後，非香港居民的抵港數字大幅下降，星期四及星期五分別是600多人，佔當日入境人士約一成，當中超過一半人來自台灣或澳門，在與澳門政府商討後，已安排旅遊巴接載抵港的澳門人由香港機場回澳。

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她又提到近日市民的防疫意識鬆懈了，呼籲社會要注意個人及環境衛生，避免飲宴及聚餐等所有不必要的外出，亦呼籲業界作出營運上的調節，降低顧客染病的風險，強調疫情正在全球大流行，特區政府會繼續以迅速應變、嚴陣以待、公開透明的態度應對，同時亦需要私人機構及市民配合。

被問到會不會因應疫情再宵禁或者限制餐廳或酒吧的營養時間，她表示會審視情況，必須要果斷立法。

記者：李淇、伍瑋瑋