【新冠肺炎】新增17宗確診個案 近80%人潛伏期曾外遊
社會 23:19 2020/03/21
衞生防護中心公布，截至今日（ 21日）下午四時，中心正調查17宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計274宗（包括273宗確診個案和一宗疑似個案）。
了解17宗個案的情況，即看：https://bit.ly/2WwYx9f
今日公布的新增個案涉及5男12女，年齡介乎11至70歲，當中13人曾於潛伏期外遊。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，請參閱附件。
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有關確診個案病人曾乘坐航班的資料，可參閱網頁，曾於同一航班上坐在確診個案四周兩個座位之內的人士，請致電衞生防護中心熱線2125 1111及2125 1122。
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衞生防護中心再次提醒市民，在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。
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記者：伍瑋瑋