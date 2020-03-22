【全球大流行】意大利新增793死創新高　墓地超負荷運作「每30分鐘埋一次屍體」

▲ 意大利過去一天的確診數字及死亡個案均劇增。

新冠肺炎疫情擴散全球，意大利更成為疫情的重災區，單日已新增793宗死亡個案，創下全球單日新高。當地傳媒引述有在當地工作的英國護士指，因死亡人數持續增加，當地墓地也進入無法應付的狀況，因此不得不在醫院外面搭起一個帳篷，當地的貝加莫公墓則是每30分鐘進行一次埋葬的工作。

死亡人數超越中國

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，累計53,578人受感染，4,825人死亡，佔了全球38%的死亡個案，並超過中國成為新冠肺炎死亡人數最多的國家。

截至今日上午（22日）數據顯示，意大利過去24小時已新增了6,557例，創下了該國單日新增的最高紀錄，同時單日亦新增793宗死亡個案，創全球單日新高。新增死亡個案中，超過六成在北部倫巴第大區，令這個地區的死亡病例超過3000宗。

英國護士康納（Connor McAinsh）目前在意大利新冠肺炎的重災區貝加莫（Bergamo）工作，主要工作治療新冠肺炎患者，但病人卻「無止盡」的到來，病人死亡後會即刻移出病房，並接收另一個確診患者，醫院走廊擠滿了確診患者，醫護人員也必須要14小時輪班。

入院後無法與家人見面

由於死亡人數不斷增加，當地墓地已進入無法應付的狀況，Connor指當局開始在醫院外面搭起帳篷，當地的貝加莫公墓則是每30分鐘進行一次葬禮，但現場不會有死者任何親人。

Connor 指，大多數患者在被救護車載到醫院前都會見到一次家人，隨後便完全無法聯繫，而當家人再度接獲消息時，很可能已是患者的死訊及葬禮。

為防止疫情擴散，意大利自本月12日起實施全國封城，大部分商店關門，公眾聚會被禁止，但未能有效遏止疫情擴散。在首都羅馬，警員在街上巡邏，檢查外出民眾的證件，若沒有恰當理由，例如購買日用品，會被罰款。

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責任編輯:羅嘉欣