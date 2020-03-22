【抗癌後遺】張達明雙腳肌肉萎縮憂生腦瘤　周潤發教行山健體助度逆境

▲ 張達明抗癌後出現不少後遺症。

現年55歲張達明，2011年確診鼻咽癌，歷7年抗病去年終初步痊癒，並再度復出演戲。張達明曾形容如中了六合彩，現在很多事情都可放得低，惟近日張達明向傳媒表示，當日抗癌療程有不少後遺症，加上早年曾重金屬中毒，現在雙腳肌肉開始萎縮，更擔心會再生腦瘤。

張達明人生經過不少風浪，曾歷重病及離婚打擊，體型一度暴瘦，幸而得圈中不少好友幫助，令張達明捱過7年抗癌日子，去年復出拍電影，近日再以《麥路人》演無家可歸者，獲金像獎最佳男配角提名。

▲ 張達明在《麥路人》演無家可歸者，他指不少生活苦況很能理解。

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張達明積極抗病，可是近日他接受媒體訪問，坦承身體未完全康復。

早年張達明曾患重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍，而經歷患癌後，現在後遺漸出現。他表示雙腳時會麻痺，肌肉有萎縮徵狀，行路變得很慢。

加上抗癌時做了大量電療和化療，令腦部受影響，張達明稱醫生提醒日後有機會再生腫瘤，不過，樂觀的張達明就指現時醫術昌明，自己又可吃中藥調理，有信心可再戰勝病魔。

▲ 發哥經常相約達明及好友行山。（取自微博）

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張達明近年人生多波折，先後經歷癌症和婚變，育有一對分別是17歲及14歲的子女的他，性格樂觀，難關一一克服。

他曾向TOPick表示，現時心態已不同了：「重病過，然後重拾健康，那就等於你『無端端』中了六合彩，會令你對好多事物的睇法都不同。」

▲ 張達明獲黃子華、吳鎮宇暖心鼓勵。（經濟日報圖片）

達明補充：「我只是一個普通人，現在好多事情都可以放得低，不會少少事同人鬧交。現在健康最重要，有甚麼好爭？這都是簡單的道理，但更加重要的是你要落實，有努力去爭取，用正面態度令自己每一日都過得愉快。」

張達明又指現時得不好友如黃子華、吳鎮宇鼓勵，周潤發更充當他的行山教練，經常陪他行山鍛鍊身體，又分享人生哲理，讓他受益良多。