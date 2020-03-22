【最後晚餐】美國家庭聚餐「播毒」釀悲劇 7人確診母親及子女相繼離世

▲ 美國家庭聚餐變傳播病毒途徑。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國疫情更蔓延全國50個州，確診人數累計直迫２萬宗。新澤西州一個家庭早前舉行家庭聚餐時，當中有中招的家人在席上「播毒」，導致7人被感染確診，其中4人死亡，令家庭聚餐演變成為令人嘆息的「最後晚餐」。

綜合美國傳媒報道，73歲意裔婦人Grace Fusco有11名子女、27名孫兒女，她每逢周日都會舉行家庭晚餐，然而本月的聚餐卻成為「最後晚餐」。Grace的55歲長女Rita Fusco-Jackson及長子Carmine Fusco，分別在3月13日及3月18日死亡，家人其後才得悉Rita確診了新冠肺炎，並在家族聚餐中「撥毒」，導致4人染病死亡，席上另有3人染病後留醫，當中兩人情況危殆，近20名親戚需留在家中隔離。

最令人嘆息的是，73歲的Grace死亡時，仍不知道長女Rita及長子Carmine已經離世。由於近20人需在家中隔離，他們無法相聚為離世的家人道別。

新澤西州衞生部長佩爾西基利（Judith M. Persichilli）表示，家族聚餐群組中首個染病死亡的Rita，並無潛在健康問題，弟弟妹妹年紀也不大，染病前也很健康，不知道為何死亡率如此高。

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美國疫情蔓延全國，隨著加強檢測，新冠肺炎確診人數近日迅速增加，累計直迫２萬宗。紐約州成為美國疫情最重災區，紐約州病例突破8,500宗，加州確診病例逾1,200宗。繼加州以家居禁足令「封州」後，紐約州和伊利諾利州亦跟隨，新澤西州也正就此研究。

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責任編輯：王俊賢