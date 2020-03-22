【新冠肺炎】零售業資助計劃明起接受申請　4月上旬開始分批發放資助

▲ 「零售業資助計劃」將於明日（23日）起接受申請，4月12日截止。（,政務司司長網誌）

為向受疫情影響的企業及市民提供協助或援助，政府於2月21日成立300億元的「防疫抗疫基金」並推出24項措施，各項措施預計可惠及逾11萬個商戶、20萬個家庭及147萬人次。政務司司長張建宗表示，至今超過20項措施已經上馬，動用近50億元金額，基金其中一項措施「零售業資助計劃」將於明日（23日）起接受申請，4月12日截止。

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張建宗又指，該計劃撥款高達56億元，預期可惠及約7萬間零售商店。每家合資格零售商戶可獲一次過8萬元的資助；同一商業機構的零售集團或連鎖零售商店則最多可獲得300萬元的資助。

計劃下，合資格的零售商戶須為向一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用的商戶，而在轉售過程中，貨物並無涉及加工改造。此外，商戶必須是在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，主要及實質業務為零售的商戶。商戶須於2020年1月1日前已經開業並於申請時仍在營業，計劃亦包括合資格的社企。

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張建宗表示，申請的審核工作會於三星期的申請期內同步展開，我們爭取在4月上旬開始分批發放資助。視乎最終申請的數目，預計可5月內完成所有申請審批工作。

責任編輯：陳子謙