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【婚外情累事】27歲男偷食染病人妻　現病徵與友人BBQ連累「封城」2500人隔離

健康 11:40 2020/03/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

阿根廷塞爾瓦自治市近日亦因疫情輸入宣布關閉，城內2500人更需被隔離，這一切竟與一宗婚外情有關。

新冠肺炎疫情肆虐全球，阿根廷塞爾瓦自治市近日亦因疫情輸入宣布關閉，城內2500人更需被隔離，這一切卻與一宗婚外情有關。

據外媒《觀察家報》報道，阿根廷一名27歲人妻早前從西班牙旅行回國後，主動聯絡27歲前男友丹尼路（Danilo），表示想見對方，本在塞爾瓦居住的丹尼路即前往科爾多瓦（Córdoba）和對方見面。

儘管女方曾表示自己返國後出現病徵，但兩人見面後仍然情難自禁，最終雙方發生關係。事後，丹尼路返回塞爾瓦，並開始出現疑似新冠肺炎症狀，不過他不但未有配合檢疫，更與大約20多位朋友舉行燒烤派對。

其間他向席間的朋友透露自己的風流事，但當對方知道丹尼路曾與疑似有病徵的人妻發出關係後，嚇得立即報警。消息經通報後，塞爾瓦宣布緊急封城，城內2500名居民無辜受累亦需隔離，城內除超市及藥房外，所有公共設施亦需關閉。

而涉事的人妻最終亦被確診，其丈夫在獲悉妻子出軌消息的同時，也因作為密切接觸者按檢疫規定被隔離。

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責任編輯:王俊賢

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