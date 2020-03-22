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【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　森川實業再推1萬盒成人及中童Ex-ProShield 口罩

健康 11:27 2020/03/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

森川實業下周再有1萬盒口罩到貨。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，甚至出現一罩難求的情況，森川實業早前推出新產品、PFE及BFE皆達致95%以上的Ex-ProShield口罩系列，首批在全港各大藥房已接近售罄。森川實業再宣布，最新一批約10000盒將於下星期陸續抵港及推出，繼續於全港各大藥房有售。

森川實業最近推出的新產品Ex-ProShield口罩已於近日推出，分別為成人30個裝、成人50個裝三層口罩，PFE及BFE皆達致95%以上，顧客可於全港各大藥房購買，不過現時市面上各大藥房的Ex-ProShield系列口罩現貨只剩餘少量，甚至已沽清。

森川實業今日（22日）再有新消息，最新一批約10,000盒成人及中童口罩將於下星期陸續抵港及推出，繼續於全港各大藥房有售，其中新增的是中童30個裝口罩，為粉紅色包裝。

有見需求，森川實業已與各藥房溝通，下星期將於專頁公開公布各區銷售點，以便市民選購。

另森川實業日前在fb宣布，消毒藥水、潔廁寶、洗衣機糟清潔劑、130ml及480ml消毒酒精已返貨，現已於全港各大藥房有售。

各區售賣點（部分）

Ex-ProShield口罩視乎不同藥房定價而定，各區售賣點請按【下一頁】

莎莎即日發售Perfetta 成人口罩，各區售賣點請按【第2頁】

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責任編輯：王俊賢

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