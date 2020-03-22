【法證先鋒IV】傳佘詩曼鍾嘉欣回巢　監製梅小青為《法證先鋒V》解畫

▲ 《法證先鋒IV》進入結局篇。

TVB《法證先鋒IV》近日熱播，成功製造話題。下周《法證先鋒IV》進入結局篇，同時有傳因《法證先鋒IV》收視和口碑俱佳，故TVB決定添食開拍《法證先鋒V》，並急召本已打算退休的梅小青回歸，近日並急改《法證先鋒IV》結局，為下一輯埋下伏線。

《法證先鋒IV 》本是金牌電視監製梅小青的收山作，但有指因劇集播出以來，網民反應熱烈，並有不少正評，無線即決定要開拍《法證先鋒V》，小青姐雖打算退下火線，但因《法證》系列由她一打打造，因此亦為了情意結願意再接手第5輯。

▲ 《法證先鋒IV》

據知最後一集本已安排了大團圓結局，但因TVB要開拍第5輯，監製梅小青臨危受命，要急改結局，為新一輯埋下伏線，將壓軸的結婚戲重新修剪，加插劇情枝節，並為下一個系列埋伏線。

同時，為令《法證先鋒V》更有話題，傳梅小青打算出盡人情牌，邀兩位TVB花旦佘詩曼及鍾嘉欣回巢客串。

不過，梅小青向媒體表示，她沒有急改結局，也未為下一輯作準備。

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