【婚禮大爆發】設計師發燒41℃周街走　出席婚禮連累44確診被斥恐怖份子

▲ 一名烏拉圭超級傳播者從西班牙返國後出席婚禮，連累44人確診新冠肺炎。

新冠肺炎全球大爆發，歐洲現慘成重災區，西班牙是繼意大利後錄得最多確診個案國家，感染人數已超過2.5萬人，逾1,300人死亡。一名烏拉圭時裝設計師媽媽疑在西班牙染上新冠肺炎，一度發高燒至41℃，她從西班牙返國後沒有自我隔離，立即出席一個500人婚禮，結果感染同場44人，同日還與84歲祖母吃午飯。

據英國《每日郵報》報道，來自烏拉圭的57歲時裝設計師Carmela Hontou透露，1月在西班牙馬德里時已懷疑染上新冠肺炎，一度發高燒至41℃求診，她曾向醫生問及症狀是否與肺炎有關，但醫生未有為意。

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重災區馬德里返國沒自我隔離

Carmela及後繼續逗留西班牙，隨著當地疫情愈來愈嚴峻，她於2月22日由馬德里啟程飛返烏拉圭，抵國後她沒有自我隔離，先與84歲的祖母共晉午餐，之後去參加一個500人的婚禮。

結果，Carmela牽連同場44人確診，她其後亦確診，她透露自己翌日還出席了另一個人數眾多的聚會，令本來只有零星個案的烏拉圭，截至今日（22日），確診人數急增至110人。

辯稱機場戴口罩被歧視

成為超級傳播者的Carmela至今仍不知悔改，為自己辯稱，在馬德里登機時已有防疫意識，惟她因此受歧視，被直斥是恐怖分子，帶病毒去殺死所有人。她更反斥外界標籤她為超級傳播者「荒謬」，

你知道那架飛機上有多少人嗎？

Carmela與其兒子、母親本應接受隔離，但Carmela和兒子涉嫌違反有關「傳染病傳播」條例，外出探訪正隔離的母親，現正面臨被控告。

烏拉圭已停止來往美國和歐洲的航班，並停課兩星期及關閉商場，但未有全國實施檢疫措施。

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責任編輯︰林綺玲