【全球大流行】全球確診破30萬人近10億人留在家中　紐約州長︰疫情或長達數月

▲ 全球確診人數突破30萬人，已有近10億人口留在家中。

世紀病毒新冠肺炎肆虐全球，全球確診個案已突破30萬宗，死亡人數超過1.3萬，各球各國陸續實施封城及居家令等。外媒估計，現時全球35個國家接近10億人，在本周末（21日）足不出戶，當中6億人是在政府封城後，被迫禁止外出。

據《法新社》報道，新冠肺炎疫情蔓延迅速，死亡人數已超過1.3萬，其中意大利新增793人死亡創下全球單日新高。各國陸續採取強硬措施封城抗疫，包括關閉學校、在家工作、重要航空減班及禁航等。英國更下令關閉酒吧、餐廳和劇院；埃及則關閉所有清真寺和教堂。

【全球大流行】意大利新增793死創新高 墓地超負荷運作「每30分鐘埋一次屍體」

▲ 巴黎鐵塔前已變得空蕩蕩。（法新社）

法國擬出動無人機監察

在法國，總統馬克龍直斥民眾無視封城令繼續出街，感到非常痛心，警方正部署出動直升機和無人駕駛飛機在上空監察，加強制止民眾外出。

▲ 昔日人頭湧湧的紐約時代廣場現非常冷清。（法新社）

美國約1億人口被禁在家中

而美國已封4個州份，而人口最多的3大城市紐約、洛杉磯及芝加哥，預料將會採取更嚴厲的禁止外出措施，全美約有3分1、即1億人口被禁在家中。

美國紐約州長Andrew Cuomo警告，這場世紀疫情會維持長達數月，呼籲民眾要繼續安在家中，保持警惕。

我不相信這是數周內可解決的事。

全球疫情報道︰

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責任編輯︰林綺玲