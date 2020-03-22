【新冠肺炎】港人防疫意識鬆懈致疫情擴大　梁卓偉：唯一可做是港人救自己

▲ 梁卓偉認為近日疫情擴大與市民防疫意識鬆懈有關，呼籲市民未來兩星期要減少外出。

新冠肺炎疫情持續，本港確診數字近日急速上升，至今已錄得逾200宗個案。港府專家顧問團成員之一、港大醫學院院長梁卓偉認為，疫情擴大與市民防疫意識鬆懈有關，呼籲市民未來兩星期要減少外出。

梁卓偉今早（22日）在無綫電視節目表示，過去3日的確診數字都有上升趨勢，有一日更高達40多例，預計周末有可能再創新高，形容目前已到最高風險的轉捩點。

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他又指，雖然過去一星期大批留學生或海外工幹人士由外地返港，但其影響仍未反映出來，因為部分回來是患者，需時感染和傳染下一代，相信現時大部分新增個案源於市民經過2個月辛苦感到疲累，「要唞唞氣」，平時正常的社交生活又再繁忙起來。

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梁卓偉續指，若加上大批人士會由外地回港，由於外地疫情嚴重，擔心疫情會變得更嚴峻，

唯一可做是香港人自己救自己，咬實牙筋，無必要不要外出，將社交接觸減到最低，如果我們捱過未來兩星期，把互相交叉感染的風險壓低，可能或者避過這一劫，但成功與否，要靠我們的努力。

記者：陳子謙