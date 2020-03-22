【家庭教育】林盛斌一家落區買明哥愛心飯票　Bob身教子女用利是錢做善事

▲ Bob林盛斌帶四名子女落區買明哥慈善飯票。

有三女一子的林盛斌（Bob），向來用心教導子女，而近日因本港疫情影響，學校一直停學，學童要留家網上聽課。阿Bob早前就趁假期，帶家中四名子女到深水埗，並到訪「明哥」的北河同行飯店，讓子女多了解社會狀況。

林盛斌昨日在社交平台分享跟子女落區照，指帶同家中孩子，去深水埗「北河同行」探訪「明哥」陳灼明，又為明哥買慈善飯票。

▲ 4名子女跟明哥合照。（取自facebook）

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Bob分享：「我記得，由霏霏出世嗰一年開始，我都會將小朋友每年收到嘅利是錢，拎部份出嚟捐去唔同嘅慈善機構。今年，我選擇帶埋佢哋落去明哥度買飯票，等佢哋明白到有好多公公婆婆同基層人士，生活困苦到可能連一餐飯嘅飯錢都俾唔到！」

Bob又感謝明哥的用心講解同教導：「令佢哋上咗非常寶貴同重要嘅一課，（雖然細路仔係完全唔知發生咩事）。」

而Bob亦稱：「最近睇過一本書，其中一句說話好打動我：『人生嘅終極意義，就係給予 （giving）！』希望呢個post提醒大家，如果你有能力，一齊付出少少去幫助身邊同社會上有需要嘅人。」

▲ Bob子女用利是錢買飯票。（取自facebook）

Bob努力工作供書教學

2007年，阿Bob與老婆結婚，二人育有3女1子，分別是11歲的霏霏、8歲的熹熹、5歲的機機及2歲的Jaye。

阿Bob是圈中出名的好爸爸，身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆，也是家中的經濟之柱。雖然他近年愈搵愈多，但幾乎全都花在家庭上，去年初更換大屋，令家人生活更舒服。

阿Bob工作上身兼多職，雖然忙碌，但當放假時便會一家6口外出玩樂，感情非常要好。二女熹熹便曾在功課上寫出心目中對爸爸的印象，阿Bob看到後感動到喊！

▲ Bob一家六口非常幸福。（取自facebook）

阿Bob二女剖白視父親為學習對象，詳情請看：https://bit.ly/2WvKwJ3

阿Bob在家中負責供書教學及做康樂組大隊長，子女一放假就要Bob陪玩。阿Bob亦非常開明，對子女要求不高，沒有刻意為子女鋪路將來，只培養他們按興趣發展。

他對孩子只有一個要求，就是必須盡力應付功課和測驗考試，做好學生的基本責任，並希望他們成為有禮貌的好學生。