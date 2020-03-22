  • 27°C
香港時間 : 2020322日 (週日) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【家庭教育】林盛斌一家落區買明哥愛心飯票　Bob身教子女用利是錢做善事

娛樂 12:16 2020/03/22

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

Bob林盛斌帶四名子女落區買明哥慈善飯票。

有三女一子的林盛斌（Bob），向來用心教導子女，而近日因本港疫情影響，學校一直停學，學童要留家網上聽課。阿Bob早前就趁假期，帶家中四名子女到深水埗，並到訪「明哥」的北河同行飯店，讓子女多了解社會狀況。

林盛斌昨日在社交平台分享跟子女落區照，指帶同家中孩子，去深水埗「北河同行」探訪「明哥」陳灼明，又為明哥買慈善飯票。

4名子女跟明哥合照。（取自facebook）

深水埗明哥向基層長者派防疫物資　感激印傭捐出一大袋口罩

Bob分享：「我記得，由霏霏出世嗰一年開始，我都會將小朋友每年收到嘅利是錢，拎部份出嚟捐去唔同嘅慈善機構。今年，我選擇帶埋佢哋落去明哥度買飯票，等佢哋明白到有好多公公婆婆同基層人士，生活困苦到可能連一餐飯嘅飯錢都俾唔到！」

Bob又感謝明哥的用心講解同教導：「令佢哋上咗非常寶貴同重要嘅一課，（雖然細路仔係完全唔知發生咩事）。」

而Bob亦稱：「最近睇過一本書，其中一句說話好打動我：『人生嘅終極意義，就係給予 （giving）！』希望呢個post提醒大家，如果你有能力，一齊付出少少去幫助身邊同社會上有需要嘅人。」

Bob子女用利是錢買飯票。（取自facebook）

Bob努力工作供書教學

2007年，阿Bob與老婆結婚，二人育有3女1子，分別是11歲的霏霏、8歲的熹熹、5歲的機機及2歲的Jaye。

阿Bob是圈中出名的好爸爸，身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆，也是家中的經濟之柱。雖然他近年愈搵愈多，但幾乎全都花在家庭上，去年初更換大屋，令家人生活更舒服。

阿Bob工作上身兼多職，雖然忙碌，但當放假時便會一家6口外出玩樂，感情非常要好。二女熹熹便曾在功課上寫出心目中對爸爸的印象，阿Bob看到後感動到喊！

Bob一家六口非常幸福。（取自facebook）

阿Bob二女剖白視父親為學習對象，詳情請看：https://bit.ly/2WvKwJ3

阿Bob在家中負責供書教學及做康樂組大隊長，子女一放假就要Bob陪玩。阿Bob亦非常開明，對子女要求不高，沒有刻意為子女鋪路將來，只培養他們按興趣發展。

他對孩子只有一個要求，就是必須盡力應付功課和測驗考試，做好學生的基本責任，並希望他們成為有禮貌的好學生。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【鄧家秘聞】鄧兆尊為祥嫂做星媽心願入娛圈　爆父親新馬師曾要求做敗家仔
17:14 2020/03/21
【鄧家秘聞】鄧兆尊為祥嫂做星媽心願入娛圈　爆父親新馬師曾要求做敗家仔
【開心速遞】女兒停課在家常起衝突　湯盈盈一招令愛女關係重變和諧
15:00 2020/03/20
【開心速遞】女兒停課在家常起衝突　湯盈盈一招令愛女關係重變和諧
【法證先鋒IV】陳煒回港歷離婚靠工作麻醉自己　煒哥爆醫生男友細心回應再婚傳聞
16:42 2020/03/21
【法證先鋒IV】陳煒回港歷離婚靠工作麻醉自己　煒哥爆醫生男友細心回應再婚傳聞
娛樂人物職業 演員 林盛斌 疫情 親子活動 深水埗

最高瀏覽

【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床
11:38 2020/03/21
【社區播毒】留學生回港違反隔離令　IG自拍剪斷電子手帶IKEA打卡瞓床
【社區播毒】留學生違隔離令剪斷電子手帶　林鄭：尋獲4涉事者不警告即時檢控
18:35 2020/03/21
【社區播毒】留學生違隔離令剪斷電子手帶　林鄭：尋獲4涉事者不警告即時檢控
【口罩供應】 一合口罩3.22第二輪開賣每盒30個售68元　每人限購一盒【內附預購連結】
20:16 2020/03/20
【口罩供應】 一合口罩3.22第二輪開賣每盒30個售68元　每人限購一盒【內附預購連結】