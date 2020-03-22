【新冠肺炎】林大慶：在家檢疫者應戴口罩勿「亂咳八糟」　倡將來全民病毒測試

▲ （經濟日報資料圖片）

全球新冠肺炎疫情嚴重，港府上周四起要求所有海外抵港的人士，均需強制檢疫14天。港大專家直指戴口罩可防飛沫傳擋，籲如接受檢疫者非獨居，家居檢疫期間亦應配戴口罩；同時亦認為應加大為外地抵港人士進行病毒檢測，將來甚或可全民病毒測試。

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港大醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶今早接受商台訪問時表示，港人抗疫2個月，已習慣勤洗手及戴口罩，但海外回流的港人未必習慣，強調戴口罩能夠有效預防飛沬傳播，促如需檢疫者並非獨居，家居檢疫期間都應該配戴口罩，如需除下口罩亦切勿「亂咳八糟」，以免飛沫濺在家居物品，呼籲市民認真看待。

他又提及，信疫苗推出仍要一段時間，相反病毒測試成本較低，認為應加大及加快去做，為外地抵港人士進行病毒檢測，都會有助防控疫情，將來甚或可以全民病毒測試，又強調應根據風險評估，推出合乎比例的措施。

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出席同一節目的行政會議成員林健鋒則指，早前與工商界投資設立口罩生產線已投入生產，期望5月中有5條生產線，包括2條生產線用作製造兒童口罩，料每月生產量可達1500萬個，當中600萬個是兒童口罩，會供應予學校及市面，並於18區設零售點。

他續指，於疫情下多個行業都是重災區，惟部分受影響行業未能受惠於抗疫基金，要求政府加大力度支援各行各業，否則社會可能會出現很多問題。

責任編輯：陳正怡