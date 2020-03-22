【社區播毒】坐疫監外籍婦人被拍到坐巴士外出　男子不戴口罩在尖沙咀街頭吐痰

▲ 再有坐疫監人士被拍到違規外出。

新冠肺炎疫情持續，不少人士回港後需接受強制家居檢疫14天，並戴上監察手帶。繼有留學生回港後違反隔離令，剪斷手帶、外出用餐後，今日（22日）再有網民拍攝到戴上監察手帶的人士乘坐巴士外出，幸好被巴士司機截獲，全車乘客繼而落車。

有網民在fb社交群組上發帖指出，今日乘坐269D元朗去沙田方向，車上有一名黑皮膚的外籍婦人戴上監察手帶，網民表示首先打999無人聽，再打去沙田警署，對方卻召他致電‭2125 1122，結果由於沒有人名及身份證，無法查閲對方身份，幸好巴士司機截住對方，最後全車乘客在城門隧道轉車站落車。

‬全車人因為佢係城隧轉車站落車，好彩司機截住佢，見到呢啲人，唔好放過！

帖子引起網民熱議，有網民批評對方行李自私，也有眼利的網民察覺到該名婦人雖戴上白色口罩，但狀甚不適，乘坐巴士時用手托住個頭部，擔心對方染病。

此外，也有網民在「香港突發事故報料區」上傳兩條短片，片中可見一名穿上深色風衣的華裔男子，他手上戴有監察手帶，但沒有戴上口罩，在尖沙咀1881附近遊蕩，目擊者指目擊該名男子在海港城一間快餐店門咳嗽吐痰到下水道。

針對有外地返港人士自行除去、剪斷監察手帶，或戴著手帶外出，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示已留意到相關情況，認為有關人士的做法不合理，亦違反隔離令，會與律政司跟進個案和搜集證據，有可能會提出檢控，涉事者可能會被監禁。

截至3月11日，當局已發超過380封有關違反隔離令的警告信，如市民發現有剪去手帶和違反隔離令的情況，可以致電熱線舉報。她表示，當局會檢視加強家居檢疫監察的方法，呼籲市民要自覺，外地返港的學生和其他人士，完成隔離後，亦要保持社交距離，避免聚會。

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責任編輯：王俊賢