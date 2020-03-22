【新冠肺炎】陳肇始形容全球確診數字「爆發性」增長　將加快處理基金申請援助業界

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，食衞局局長陳肇始形容疫情於世界不同國家及地區迅速蔓延，確診數字增長可以「爆發性」來形容，疫情持續難免對業界造成影響，港府就食物業界的資助計劃將盡快處理餘下申請，及早提供援助。

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食衞局局長陳肇始今日發表網誌提及，防疫抗疫基金自3月初接受申請至上周三，食環署已接獲24013宗食物業界別資助計劃及4751宗持牌小販資助計劃申請，當中分別有7337宗及2536宗獲批，涉及金額合共逾10億；漁護署亦收到715宗及66宗，分別由漁船或收魚艇船東及活海魚批銷商遞交的申請，亦分別批出約110宗及35宗申請，涉及合共約2400萬元資助。

她稱，疫情在世界不同國家及地區迅速蔓延，很多國家的確診數字增長速度可以用「爆發性」來形容，疫情持續難免對業界造成影響，並為醫管局來不少挑戰；為進一步加強防疫抗疫工作及盡快令持份者受惠，當局會「急民之所急」，要求資助盡快發放。

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責任編輯：陳正怡