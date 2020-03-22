【新冠肺炎】梁卓偉籲商舖考慮縮短營業時間及模式　減市民外出誘因

▲ 梁卓偉認為，食肆、戲院等商舖可考慮縮短營業時間及模式，減少市民外出的誘因。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港確診數字近日急速上升，至今本港個案累計274宗（包括273宗確診個案和一宗疑似個案）。港大醫學院院長梁卓偉表示，目前疫情已到逹最高風險、最危險的轉捩點，認為除了市民要自律，如非必要減少外出外，食肆、戲院等商舖可考慮縮短營業時間及模式，減少市民外出的誘因。

梁卓偉今早（22日）在無綫電視節目表示，疫情目前已抵達最高風險、最危險的轉捩點，需要大家努力，若未來兩星期能將感染風險壓到最低，或可避過一劫。

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他表示，除了市民大眾要自律、減少非必要外出，食肆等可考慮暫停夜市，戲院暫停營業，以減少市民外出的誘因。他明白，不少業界都反映經營環境困難，有不少人更因此會失業，但坦言若有關場所只要出現一個確診個案，要即時關舖2星期，營業額變成零。他說：

食肆可以考慮只做午市生意，完全不做夜市，因為有不少人仍要上班，但可以考慮只做外賣，或者搬動餐廳內的桌椅，令客人坐的位置只向同一方向，減低感染機會。

梁卓偉又指，若在應對疫情仍然不奏效，政府可參考英國下令24小時關閉全國酒吧、食肆、戲院、健身室等場所的做法，但同時需確保基層「打工仔」收入達到某一上限。

為減低輸入個案進入社區的風險，港府昨日（21日）宣布將在機場為外地抵港而沒有病徵人士加強病毒檢測。梁卓偉認為，政府可考慮把檢測範圍擴大，除了長者等高風險人士外，應該檢測所有來自英國、歐洲及北美等疫情重災區的人，即使檢測結果需時等待，但至少可知道返港人士是否患病，令檢測成功率大大提升。

記者：陳子謙