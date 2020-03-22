【新冠肺炎】雙手發白起皺仍堅守抗疫前綫　護士發文：請發揮良知愛惜前綫醫護

▲ 台東一位護士日前在網上發布一對滿布皺摺、毫無血色的雙手照片，呼籲民眾繼續逗留家中。

新冠肺炎疫情持續未息，各地前線醫護人員仍然疫於奔命。台東一位護士日前在網上發布一對滿布皺摺、毫無血色的雙手照片，呼籲民眾繼續逗留家中。台灣另有呼吸治療師早前亦在facebook上集體手持卡牌呼籲「多為醫療人員著想，不要出門趴趴走」，不少網民對此大感心痛。

台東一位護士昨日（21日）在facebook群組「台東大小事（109年）」，放上自己身穿隔離衣，以及手套脫下後雙手發白的照片。從照片可見，該名護士的雙手呈現慘白色，無血色可言，而且疑因長期帶上手套、被汗水浸泡至滿布皺摺，並附文指：

為了你，我堅守崗位！為了我，請你堅守在家！看看醫護們的無私付出……謝謝您們！感恩有你，請大家發揮良知愛惜第一線的醫護人員。

此外，台灣亦有數名呼吸治療師在facebook發布照片，她們在照片中手持卡牌，上面亦寫有「為了你，我堅守崗位！為了我，請你堅守在家！」的字句。據發起人「Coke Kang」指：

我們醫療人員，為了你們我會堅守崗位共同抗疫，但身為一般民眾的你們可以做的就是為了我們，盡量不要去公眾場合趴趴走，請你們堅守在家共同防疫。

這些帖文一出，瞬間引來大批網民按讚，他們紛紛表示：「感謝醫護人員，你們大家辛苦了」、「滿滿的心疼」、「我們因你們而驕傲」，也提醒他們工作之餘也愛護自己。

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責仕編輯:王俊賢