【法證先鋒IV】陳煒過檔TVB待遇曾不及萬綺雯　煒哥為事業甘願自降身價【有片】

▲ 陳煒坦承過檔無綫最初待遇比亞視低。

在《法證先鋒IV》演Queen的陳煒，劇中跟鄭子誠、康華三角關係早前掀追劇熱話。陳煒曾是亞洲電視當家花旦，2012年過檔TVB，外間一直指當時陳煒待遇不及同由亞視過檔的萬綺雯，陳煒更由女主角降格做配角，逐漸才升到一線花旦地位。

陳煒日前接受商台梁泰來《一圈圈星光背後》訪問，煒哥詳談入行感受。原是96年亞姐冠軍，又是亞姐一姐的煒哥，08年曾息影下嫁年紀比她細三年的台灣商人顏志行。

2012年，也是她人生一大轉捩點，她除了選擇轉投大台復出由配角做起，亦隱藏婚姻破裂真相足足五年，至後來才對媒體稱已離婚。

加入TVB的煒哥，於TVB由最初《金枝慾孽2》客串兩集，到《梟雄》、《宮心計2之深宮計》、《果欄中的江湖大嫂》、以致最近《法證先鋒IV》終攀上一線花旦地位。

2018年台慶頒獎禮，煒哥就以《宮心計2之深宮計》「太平公主」一角首次獲得演技肯定，摘下「我最喜愛電視女角色」。不過，不少網民對煒哥失落視后、與及遲來的機會不值，甚至拿她與田蕊妮及萬綺雯相比。

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▲ 陳煒接受《一圈圈》訪問。（取自IG）

對此，煒哥於節目說：「我真的不介意由低做起，始終之前結婚脫節了數年，人要warm up。一來就做女主角，壓力更大。」

煒哥更直認初簽TVB，人工跟亞視年相差很遠，被主持問到為何願意自降身價，煒哥笑道：「因是機會，以香港來講（TVB）可給演員最多發揮和產量的平台，我覺得在TVB拍戲才可給最多的觀眾看到，所以貼錢都冇所謂。」

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▲ 煒哥跟萬綺雯當年同屬亞視一姐。

陳煒雖歷失婚，由TVB亦重新適應，漸升上一姐地位，而她亦感情得意，跟前夫分開後，煒哥於去年7月覓得第二春，陳煒跟同樣經歷過失婚的醫生男友陳國強現時正發展蜜運。

▲ 《法證先鋒IV》中Queen姐三角戀成為熱話。（影片截圖）

事實，當年由亞視過檔的花旦，在TVB亦各有際遇，除萬綺雯和田蕊妮先後在TVB任女主角，另外，跟陳煒均在《法證先鋒IV》演出的袁潔儀，也有發揮機會。

而節目內，煒哥亦大談與男友的相識經過，大讚他夠細心外，另外畫功了得的男友以心意卡表愛意。「我們是因為黃智賢認識，是做了一年多朋友才開始，陳醫生不算浪漫，但很細心，他畫公仔好靚，最浪漫就是親手畫卡。」

▲ 陳煒去年跟醫生另友擦出愛火。（取自IG）

至於可會再婚，煒哥沒有多想，她說：「現在我跟陳醫生也在溝通的階段，所以你們別催婚，太快了！」

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