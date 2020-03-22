【新冠肺炎】港府3月23日起實施有限度服務　一文看清各部門服務時間

▲ （經濟日報資料圖片）

港府昨日（21日）宣布，為了減少社交接觸及減低疫情在社區擴散的風險，公務員將回復特別工作安排，只會提供必要、緊急以及有限度的基本公共服務。康文署、香港郵政、運輸署等政府部門或機構，明（23日）起部分設施將暫停開放，或只維持緊急及必要的公共服務。

康文署

較早前重開的康樂場地及文化設施將於3月23日起暫停開放，至於其他未重開的場地及設施仍繼續暫停開放，直至另行通告

暫停開放的設施包括戶外康樂場地／設施、所有室內體育設施、所有圖書館、所有博物館、表演場地等

陸上免費康樂場地包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等仍會維持服務

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有關詳情可以到康文署網站（https://www.lcsd.gov.hk/tc/）了解。

香港郵政

全線郵政局於星期一至五將會維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉

星期六營業時間如常，除郵政總局、尖沙咀郵政局及機場郵政局會提早於下午4時關閉。屆時會提供所有櫃位服務，但流動郵政局會暫停服務

香港郵政會維持星期一至六的郵件派遞服務，包括特快專遞，隔天的郵箱收信服務，以及中央郵件中心大量投寄櫃位營業時間如常

【新冠肺炎】全線郵政局明起提早關門 會維持郵件派遞服務

有關詳情可以到香港郵政網站（https://www.hongkongpost.hk/tc/home/index.html）了解。

運輸署

轄下駕駛考試中心會由3月23日起暫停服務，所有原定安排在3月23日或之後的駕駛考試（路試）將會暫停，直至另行公告

轄下各牌照事務處將會繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會處理已預約的申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各類牌照申請，免試簽發香港正式駕駛執照服務除外

轄下公共車輛分組、過境服務分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處將繼續暫停提供櫃位服務

運輸署轄下的車輛檢驗中心會於星期一至五繼續為已預約的車輛提供車輛檢驗服務

運輸署駕駛路試明天起暫停 各牌照事務處只處理已預約申請

有關詳情可以到運輸署網站（https://www.td.gov.hk/tc/）了解。

渠務署

明日起只維持緊急及必要的公共服務和為市民提供基本及有限度公共服務，包括24小時渠務熱線、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等

24小時渠務熱線（2300 1110）將維持正常運作，一般查詢電話及接待處服務則暫停

查閱渠務紀錄圖則的開放時間，及灣仔稅務大樓43樓、九龍政府合署12樓、英皇道1063號23樓及西區裁判法院地下收發文件服務時間改為星期一、三及五，每日早上10時至中午12時及下午2時至4時

沙田污水處理廠閘口開放時間外均設存放箱收取文件

渠務署設施將繼續暫停開放並取消訪客及教育活動，直至另行通告

有關詳情可以到渠務署網站（https://www.dsd.gov.hk/TC/Home/index.html）了解。

水務署

灣仔客戶服務中心繼續開放，中心開放時間為周一至五，早上10時至下午4時

大角咀、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心則暫停服務

灣仔入境事務大樓43樓的文件管理中心繼續接收提交的文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件，水務署會按文件類別、緩急等訂出處理文件的次序

24小時客戶服務熱線2824 5000照常提供各項緊急及一般查詢服務。有關帳戶的查詢則會分流至留言信箱，水務署會盡快回覆急切的帳戶查詢

「水知園」（水資源教育中心）暫停開放

「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消

例行抄讀水錶暫停，就用水周期在期間到期的帳戶，水務署會向有關用戶發出估算用水量的水費單

律政司

律政中心西座12樓刑事檢控科及東座6樓民事法律科接待處櫃枱3月23日起至3 月27日，於上午9時至下午1時及下午2時至6時提供服務。

律政中心西座8樓民事法律科繳費處3月24日及3月26日上午9時至下午1時，及下午2時至4時半提供服務

公眾與法律界人士可繼續將有關兩部門處理案件的法庭文件及其他有關書信，送達或提交至相關接待處櫃枱，及往繳費處繳交款項

機電署

九龍灣總部註冊及許可證辦事處3月23日起暫停服務至另行通告

「機電‧夢飛翔」展覽館及機電署總部大樓教育徑暫停開放

土木工程拓展署

土木工程圖書館星期一、三及五上午10時至下午4時開放

星期一至五下午2時至5時辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》申請

礦務部牌照及許可證辦事處：星期一至六 上午9時至中午12時提供服務

物流服務署物流服務署

憲報刊登繼續提供服務

北角政府合署10樓政府物流服務署收款處3月23日起，只於周一、周二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時及下午2時至5時，直至另行通知

海事處

除了中區海事分處外，油麻地海事分處、屯門海事分處、西貢海事分處、大埔海事分處、香港仔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務服務，以及船員考試發證、商船船員管理服務、本地船隻驗船及諮詢服務暫停

已預約3月23日進行的船員考試及本地船隻驗船服務則會維持不變，如期進行；其他預約將會再作安排並另行通知

公司註冊處

由3月23日起提供有限度服務，當中金鐘道政府合署公眾服務大堂及九龍灣「一號九龍」12樓周一至五上午9時半至下午4時提供公共服務

轄下辦事處則上午9時至下午1時半供交付文書辦理註冊、上午9時至下午12時半供辦理其他事宜

客戶亦可把交付土地註冊處的文件（不包括交付註冊的文書）上午9時至下午5時放入金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近的文件投遞箱

香港賽馬會藥物資訊天地

3月23日起暫停開放至另行通告，其間所有活動及導賞服務暫停

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責任編輯：陳正怡、陳子謙