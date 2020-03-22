【新冠肺炎】本港醫護響應「Stay Home Save Lives」行動　籲市民避免不必要社交活動

▲ 本港醫護人員呼籲市民避免不必要社交活動。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少國家地區的醫護人員，近日發起「Stay Home, Save Lives」行動，高舉寫有「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」等字句拍照。本港亦有不少醫護人員響應行動，包括醫管局港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰、屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡、在亞洲國際博覽館，負責檢疫的醫護人員等。

▲ 屯門醫院心臟科專科醫生黃任匡亦響應行動。（（公共醫療醫生協會fb相片））

公共醫療醫生協會就在fb專頁表示，新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，每日新增確診病例大量增加，醫院的情況嚴峻，呼籲市民保持個人衞生，避免不必要的活動和社交，戴口罩和勤洗手，並提醒有隔離令和需接受家居醫學監察的人士，必須遵守規則，不要外出。

可惜，繼有留學生回港後違反隔離令，剪斷手帶、外出用餐後，今日（22日）再有網民拍攝到戴上監察手帶的人士乘坐巴士外出，幸好被巴士司機截獲，全車乘客繼而落車。

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責任編輯：陳子謙